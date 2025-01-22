Обзор Fujifilm Instax Wide Evo: та ли это модная моментальная камера, которую мы ждали?

Fujifilm Instax Wide Evo: Краткий обзор

Дизайн и возможности

Fujifilm Instax Wide Evo привлекает внимание своим ретро-дизайном и широким корпусом. Если вы ищете лучшую моментальную камеру для гибридной фотографии, с возможностью печати снимков как напрямую с камеры, так и с вашего смартфона, и предпочитаете съемку на широкоформатные отпечатки, то эта модель вам подойдет. Реклама

Хотя Instax Wide Evo стоит недешево, она значительно продвинулась по сравнению с предыдущей гибридной моделью от Fujifilm, Mini Evo, выпущенной в 2021 году. Она предлагает множество отличных функций, включая LCD-экран, 10 эффектов для объектива и пленки, что в сумме дает 100 креативных комбинаций, а также слот для карты microSD.

Широкоформатные отпечатки означают, что камера чуть больше по размеру, но это позволяет иметь больше физических кнопок для быстрого изменения настроек. Например, здесь есть отдельная кнопка для широкоугольной съемки, позволяющая переключаться на более стандартный угол обзора.

Функции и управление

Вы можете выбирать между шестью различными стилями пленки, одна из которых добавляет черные полосы, придающие снимкам вид как в IMAX. С левой стороны камеры расположено колесо для переключения 10 эффектов объектива, а с правой — для переключения 10 эффектов пленки. Особенно приятен рычаг для ручной печати снимков, что напоминает крутящий механизм для перемотки пленки на лучших пленочных камерах.

Качество изображения и производительность

Instax Wide Evo предлагает множество возможностей для творческой обработки фотографий, но как насчет качества изображения? В течение часа тестирования на момент запуска я смог напечатать три фото, два из которых были селфи. Они оказались мягкими, но насыщенными, с хорошим контрастом при использовании монохромного эффекта пленки.

Эта камера не заменит вашу цифровую камеру и может не подойти, если вы цените «магию» полностью аналоговых камер. Однако как дополнительный прибор для креативной фотографии и экспериментов с широким углом обзора она прекрасно подойдет.

Цена и доступность Fujifilm Instax Wide Evo

Fujifilm Instax Wide Evo была представлена с ценой $349.95 в США и £319.99 в Великобритании. Это делает Evo одной из самых дорогих моментальных камер своего рода. Для сравнения, единственная другая Instax камера, выдающая широкоформатные отпечатки, — Instax Wide 400, которая стоит значительно дешевле.

Дополнительно к камере предлагаются аксессуары, такие как кожаный чехол стоимостью $49.95 в США и £37.99 в Великобритании. Этот чехол может быть полезен для защиты дисплея камеры, чтобы избежать царапин.

Дизайн Fujifilm Instax Wide Evo

Широкоформатные фотокамеры Instax ранее выглядели массивно и скучно, но модель Wide Evo предлагает текстурированный минималистичный черный дизайн, который гораздо приятнее глазу. Весит она около полкилограмма, что делает ее легкой и удобной для переноски, хотя в карман такую камеру не положить.

Кнопка спуска затвора отличается от привычной, она расположена на передней части камеры рядом с объективом и выполнена в виде переключателя. Хотя это может показаться неудобным при первом использовании, вращающиеся ручки и рычаг для печати фотографий очень удобны в обращении.

Тестирование Fujifilm Instax Wide Evo

У меня была возможность провести с камерой всего один час на презентации в Лондоне. Однако этого времени хватило, чтобы оценить ее возможности: как она справляется с обычными снимками и селфи, а также испробовать доступные фильтры и эффекты пленки.

Источник: TechRadar