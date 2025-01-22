Первый взгляд на Lenovo Legion Go S

Lenovo Legion Go S: Двухминутный обзор

В нашем обзоре Lenovo Legion Go 2023 года мы назвали это устройство «портативным ПК для геймеров». Великолепный 8,8-дюймовый QHD+ экран с частотой обновления 144 Гц, в сочетании с процессором AMD Ryzen Z1 Extreme и графикой RDNA 3, обеспечивает исключительную игровую производительность. На выставке CES 2025 компания Lenovo представила меньшую версию Lenovo Legion Go S, инновационно изменившую дизайн оригинальной модели и добавившую востребованный для портативных устройств SteamOS.

Новая модель Legion Go S оснащена 8-дюймовым WQXGA LCD дисплеем с разрешением 1920 x 1200 пикселей, частотой обновления 120 Гц и поддержкой VVR. Расположение контроллеров осталась почти неизменным, однако в этой версии они стали неотъемлемыми, а также отсутствуют несколько кнопок под левым D-pad и уменьшен тачпад. Реклама

Основные характеристики включают два порта USB4, разъем для наушников и слот для microSD. Legion Go S доступен в двух цветах, зависящих от выбранной операционной системы. Устройство поставляется с процессорами AMD Ryzen Z1 Extreme или эксклюзивным Ryzen Z2 Go, разработанным совместно с Lenovo.

Версия Nebula Violet оснащена SteamOS, что делает Legion Go S первым в мире официально лицензированным портативным ПК с операционной системой от Valve, впервые представленной на Steam Deck.

На выставке CES я протестировал несколько игр, включая Portal 2 и Teenage Mutant Ninja Turtles: Splintered Fate. Устройство показало замечательную производительность в менее графически насыщенных играх, а SteamOS продемонстрировала отличную работу.

Работа с меню и выбор игр была такой же быстрой, как на Steam Deck, или даже лучше, благодаря более новому железу. Нажатия кнопок и триггеров вызывали такие же приятные ощущения, как и на более крупном Lenovo Legion Go.

Многие выражают недовольство тем, как Microsoft относилась к растущему рынку портативных игровых ПК. Хотя версия SteamOS ощущается как усовершенствованный Steam Deck, Windows 11 на версии Glacier White не создает таких же впечатлений.

Первой игрой, которую я попробовал на этой модели, была Forza Horizon 5 – одна из лучших гоночных игр в открытом мире, которая работает хорошо на средних и высоких настройках. Были и другие доступные игры, такие как Spyro Reignited Trilogy и Indiana Jones and The Great Circle, хотя последняя не запустилась успешно.

Хотя Windows 11 предоставляет возможность легко использовать Xbox Gamepass или другие магазинные лаунчеры, такие как Steam, Epic Store и GOG, операционная система Microsoft все же тормозит эту конфигурацию, как и другие портативные устройства.

Цена и доступность Lenovo Legion Go S

Lenovo Legion Go S будет поставляться по нескольким ценовым уровням в зависимости от конфигурации и выбранной операционной системы. Базовая модель с SteamOS появится в продаже в мае по цене $499, с процессором AMD Ryzen Z1 Extreme, 16 ГБ ОЗУ и SSD на 512 ГБ. За дополнительную плату в $100 доступна версия с процессором AMD Ryzen Z2 Go и SSD на 1 ТБ.

Версия с Windows 11, оснащенная Ryzen Z2 Go, 32 ГБ ОЗУ и SSD на 1 ТБ, выйдет в этом месяце по цене $729, а более бюджетная конфигурация за $599 с Z2 Go, 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ памяти ожидается в мае.

Lenovo Legion Go S: Характеристики

Lenovo Legion Go S предлагает умные инновации, ориентированные на различные игровые предпочтения.

Кажется, что версия SteamOS отличается впечатляющей работой и оптимизированным интерфейсом, интегрирующимся с платформой Valve, обеспечивая плавное и интуитивно понятное игровое взаимодействие. Legion Go S ощущается как значительно улучшенная версия уже устаревающего Steam Deck.

С другой стороны, модель Windows 11 предлагает возможности для более широкого выбора игр, однако сталкивается с теми же проблемами, что и другие портативные устройства на базе Windows, такими как сложная навигация по меню, нестабильная работа сенсорного экрана и другие.

Выпуск легион DOS на базе Windows 11 вызывает интерес к его потенциалу в потреблении более требовательных игр на текущем рынке, однако независимо от выбора операционной системы, Lenovo Legion Go S показывает себя как достойный соперник в сегменте портативных игровых ПК на 2025 год.

Источник: TechRadar