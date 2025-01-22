Обзор: Практичный опыт использования Acer Vero CB272K bmiiprx

Обзор монитора Acer Vero CB272K

Можно рассчитывать на агрессивное ценообразование от Acer, и в этот раз ожидания оправданы. Следующий по стоимости 4K монитор BenQ PD2706U стоит значительно дороже, в то время как BenQ BL2790QT дешевле, но имеет только 1440p панель.

Монитор подойдет как для фотографов и любителей кино, которые ценят детализацию, так и для деловых пользователей, работающих с документами или совмещающих несколько окон на одном экране. Реклама

Технические характеристики

Дисплей Acer является настоящим 8-битным, используя FRC для увеличения цветового покрытия до 1.07 млрд цветов. По сравнению с BenQ BL2790QT, который представляет собой 6-битную панель, разница заметна лишь в мелочах: Vero охватывает 75% цветового пространства DCI-P3, в то время как BenQ — 73%. Уровень цветопередачи в обоих случаях на высоте.

Белые оттенки становятся ярче при увеличении яркости, но это сопровождается увеличением энергопотребления: при 200cd/m² Vero потребляет 20Вт, а при максимальной яркости 280cd/m² — уже 24Вт. В режиме Max Brightness яркость увеличивается до 420cd/m², что превышает заявленные значения Acer.

Режим HDR и другие функции

В режиме HDR дисплей повышает контрастность между черным и белым, что полезно для фильмов и игр. Хотя частота обновления составляет всего 60 Гц, комбинация с временем отклика 4 мс и поддержкой AMD FreeSync делает движения плавными. Встроенные динамики посредственного качества, поэтому стоит воспользоваться 3.5 мм аудиоразъемом на задней панели, рядом с двумя HDMI-входами и одним DisplayPort. Отсутствуют USB-C и USB-узел, а также порт RJ45.

Дизайн и дополнительные особенности

Стойка монитора солидная и позволяет настроить высоту на 165 мм, наклон до 35° и практически полную 360°-свивую. Управление облегчает участие OSD с тремя кнопками быстрого доступа, две из которых можно перепрограммировать, и мини-джойстиком.

Экологическая ответственность

Под брендом Vero Acer представляет свою самую экологичную продукцию. В этом случае это выражается в использовании большего количества переработанного пластика, чем в обычном мониторе. Однако хотелось бы видеть рейтинг EPEAT Gold вместо Silver и изменения в дизайне для упрощения ремонта и утилизации.

Acer Vero CB272K предлагает высококачественную IPS-панель с разрешением 4K по доступной цене, и несмотря на отсутствие дополнительных функций, это вполне достойное предложение.

Источник: TechRadar