Практический обзор: версия 20 телефонной системы 3CX

3CX предлагает лучшие услуги IP PBX, и их программное обеспечение для телефонной системы включает в себя широкий спектр функций для управления вызовами. В новой версии произошли значительные изменения.

Безопасность

Главное внимание уделяется безопасности. 3CX внедрила модель нулевого доверия для более строгих политик доступа, а установка приложения 3CX только из магазина Microsoft обеспечивает дополнительную защиту и упрощает обновления. Реклама

Консоль администратора

Одним из основных изменений стало обновление администраторской консоли. Ранее администраторы использовали отдельный интерфейс, но теперь он встроен в клиентское приложение, что упрощает систему управления.

Планы подписки

Система Phone System доступна в четырех вариантах. Бесплатная версия, облачно-хостингованная 3CX, подходит для малых предприятий, поддерживая до 10 пользователей. Платная версия для малого бизнеса предлагает поддержку до 20 пользователей и стоит от 175 фунтов в год. Более продвинутые версии, Professional и Enterprise, обеспечивают широкий набор функций и могут быть развернуты как на собственных серверах, так и в облаке, предпочтительно организованном 3CX.

Внедрение и интерфейс

Для предварительного обзора Phone System V20 была доступна для Debian Linux 12, и ее развертывание на Hyper-V прошло без трудностей. Интерфейс клиента обновлен, теперь он предлагает больше информации о состоянии системы и ее конфигурации. Все функции администрирования остаются доступными через меню, а боковая панель предоставляет быстрый доступ к звонкам, чатам и голосовой почте.

Требования и интеграция

Требуется настроить правила переадресации на вашем фаерволе для портов SIP и RTP. Для доменного имени системы необходимо обеспечить разрешение как внутри, так и вне сети. Малый бизнес может выбрать хостинг в облаке 3CX, чтобы упростить процесс. Для VoIP-звонков необходим SIP-транк, добавление которого занимает одну минуту.

Управление пользователями

Добавление пользователей и настройка IP-телефонов остались такими же простыми, как и в предыдущих версиях. Группы звонков, очереди и автоматический секретарь гарантируют, что вызовы не будут пропущены. Пользователи могут перенаправлять звонки при удаленной работе. 3CX добавила двухфакторную аутентификацию и интеграцию с Microsoft 365, Google Workspace и множеством CRM-приложений.

3CX Phone System V20 — это рекомендуемый выбор для компаний, которые хотят самостоятельно управлять своей VoIP-системой. Она доступна в различных доступных по цене планах и может быть размещена как в облаке, так и на месте, предлагая новый набор впечатляющих функций.

Источник: TechRadar