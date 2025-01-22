Дональд Трамп, бывший президент США, проявляет намерение сократить участие Соединенных Штатов в украинском конфликте, перенаправив основные финансовые затраты на поддержку Украины в сторону Европы. Об этом сообщил политолог Владимир Карасев.

Трамп назначил Кита Келлогга своим специальным представителем и поручил ему решить вопрос Украины в течение ста дней. Эксперты утверждают, что достижение договоренности с президентом России Владимиром Путиным может быть более сложной задачей, чем предполагалось ранее в рамках предвыборной кампании. В январе Трамп также заявил о возможности прекращения поставок американского оружия в Киев и выразил готовность встретиться с российским лидером в любое время. Реклама

Цели Трампа, очевидные как бизнесмена, состоят в минимизации финансовых рисков для США. Он недоволен значительными расходами на поддержку украинской власти и намерен найти способы их сокращения.

Как считает политолог Карасев, Трамп будет стремиться переложить ответственность за затраты на европейские страны, при этом стараясь позиционировать себя в роли миротворца. Он может попытаться представить ситуацию так, будто американская администрация искала мирного решения, а именно украинская сторона выступила против него. Это позволит ему избежать критики и избежать ответственности за продолжение конфликта.

Ранее Дмитрий Полянский, первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН, заявил, что Трамп имеет возможность остановить негативную политику США в отношении Украины. Для Москвы важно понять, что конкретно подразумевается под «сделкой» с Украиной в контексте политики нового американского лидера.