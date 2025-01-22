Как разделать курицу для равномерного приготовления и хрустящей корочки

Курица, запечённая в духовке, — это удовольствие на каждый день, подходящее как для особых случаев, так и для ночных перекусов. Возможно, вы знакомы с классическим методом запекания с завязанными ножками и подложенными крыльями. Однако такой способ может привести к пересушенной грудке и сыроватым бёдрам — двум вещам, которых я стараюсь избежать при приготовлении курицы.

Почему стоит использовать метод «spatchcock» для запекания курицы

Можно применить метод «spatchcock» к любой птице. Иногда его называют «butterflying», но это тот же самый процесс. Основная идея состоит в том, чтобы разложить курицу так, чтобы все её мышечные части находились на одном уровне. Представьте себе, будто вы делаете надрез вдоль рулона туалетной бумаги, чтобы развернуть его в плоский лист. Метод «spatchcock» похож на это, но немного более сложный. Реклама

Традиционный способ запекания курицы подразумевает, что самая сухая часть — грудка — находится сверху, часто ближе всего к источнику тепла. Это ведёт к её пересушке. Самые сочные части — бёдра — находятся ниже и защищены от прямого жара, из-за чего они готовятся медленнее. Но когда они достигают нужной температуры в 74 °C, грудка уже давно переварилась.

Запекание курицы с помощью «spatchcock» позволяет избежать этой проблемы неравномерного приготовления. Удаляется позвоночник, и тушку кладут плоско. Это позволяет равномерно распределить ноги, бёдра и грудку, чтобы они готовились одновременно. Увеличенная площадь поверхности обеспечивает более быстрое приготовление.

Но самый главный плюс — это хрустящая корочка. Мне не нравится мягкая кожа, которая получается при традиционном запекании. При «spatchcock» корочка всегда выходит аппетитно хрустящей, что прекрасно.

Как подготовить курицу к запеканию методом «spatchcock»

1. Подготовка курицы

Положите курицу на большую разделочную доску или противень, грудкой вниз, хвостиком к себе. Подготовьте решётку над противнем поблизости.

2. Удаление позвоночника

Лучше всего для этого использовать острые кухонные ножницы для птицы, хотя можно обойтись и обычными. С их помощью нужно разрезать курицу по обеим сторонам позвоночника от хвоста к шее. Удалите позвоночник. Его можно выбросить или сохранить для бульона.

3. Разверните тушку

Переверните курицу так, чтобы разрез был внизу, а грудка наверху. Сильно надавите на косточки грудины, чтобы услышать хруст. Разверните и расправьте грудку, крылья, бёдра и ноги так, чтобы они смотрели вверх. Если убрав руки, курица снова становится округлой, надавите сильнее.

4. Приправьте и запеките

Покройте курицу маслом или размягчённым сливочным маслом, подложите под кожу травы и посыпьте солью. Я также люблю добавить дольки лимона и розмарин под курицу, но вы можете использовать и другие овощи или ароматные добавки. Разместите курицу на решётке над противнем.

Запекайте при температуре 220 °C от 35 до 45 минут в зависимости от размера. Для проверки готовности измерьте температуру в грудке (должно быть 71 °C) и в бёдрах (около 74 °C). Помните, что после извлечения из духовки температура ещё немного поднимется.

После того как курица немного остынет (около 15 минут), её можно разрезать на части. Это гораздо проще, так как суставы уже отделены, и работать с плоской поверхностью легче, чем с округлой. Наслаждайтесь вашей идеально приготовленной курочкой!

Источник: LifeHacker