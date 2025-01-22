Может ли положительная динамика сохраняться и после ажиотажа вокруг мемов?

Solana (SOL) столкнулась с уровнем сопротивления и в настоящее время корректируется после взлета на фоне ажиотажа вокруг мем-монет, связанных с Трампом. Несмотря на откат в цене, технические индикаторы демонстрируют положительную динамику.

По данным сервиса TradingView, в воскресенье SOL достигла уровня сопротивления в $261. Тренд был усилен благодаря запуску мем-монет с темой Дональда Трампа, что стало значительным дополнением в сети. Однако рост не ограничивается только ажиотажем; его поддерживают технические индикаторы и институциональный интерес, что сигнализирует о потенциале дальнейшего роста. Реклама

На момент публикации SOL торговалась за $241, что представляет собой рост на 28% за последнюю неделю и снижение на 2% за последние 24 часа. Цена остаётся выше 50-и 200-дневных скользящих средних, но всё ещё ниже зоны перекупленности с уровнем 63.

На недельном графике Solana выросла на 41%, с $183 до $260, так как инвесторы оставались оптимистичными на фоне высоких объемов торгов и спекуляций о возможном запуске биржевого фонда (ETF) на основе Solana.

В дополнение к положительным техническим индикаторам, Solana испытывает и позитивные фундаментальные изменения. Так, проект Solaxy, представляющий собой решение второго уровня, привлек более $12 млн на предпродаже. Solana-проект обещает улучшить масштабируемость за счет обработки транзакций вне сети и их пакетирования для снижения нагрузки на основную сеть.

Кроме того, совместимость с Ethereum увеличивает её ликвидность в растущей экосистеме Solana. Несмотря на восторженное внимание, компания Coinbase была подвергнута критике за задержки с выводом средств, затрагивающие транзакции с участием Solana.

Критика в адрес Coinbase по поводу вывода SOL

Пользователи выразили разочарование в социальных сетях, обвиняя платформу в недостаточном внимании к инфраструктуре Solana. Некоторые из них сообщили о значительных финансовых потерях, ожидая обработки транзакций.

Coinbase, недавно добавившая официальную мем-монету Трампа как токен SPL, имеет историю оперативных проблем во время рыночных всплесков. Проблемы на платформе и редкие перебои в работе сети Solana усилили недовольство пользователей.

Цена Solana начала снижаться в воскресенье, достигнув уровня $230, что представляет собой значительное падение с предыдущего максимума в более чем $270 всего несколько часов ранее.

Кроме того, новые мем-монеты от первой пары США столкнулись с рыночной волатильностью после инаугурации Трампа в понедельник. На момент публикации $TRUMP снизился на 22% за последний день до $38. С другой стороны, $MELANIA также упал с высокого уровня в $13 и сейчас торгуется по $3.

Несмотря на турбулентность, SOL остаётся одним из ведущих претендентов на успех в криптопространстве. Рынок рассчитывает на возможный отскок, поддержанный сильным ростом экосистемы и институциональным интересом. Подъём Solana до более чем $1000 сильно зависит от общеинвестиционных настроений.

Источник: Financemagnates