Намекает ли Nothing на сотрудничество с Pokémon в своем загадочном анонсе? Или это ложный след?

Nothing разместила изображение покемона на своем аккаунте X

На изображении показан Арканайн Реклама

Скоро ожидается выход новых телефонов

Компания Nothing снова заинтриговала своих поклонников. Известная своими необычными тизерами для создания ажиотажа перед новыми анонсами, компания выпустила очередное изображение, которое только усилило интерес.

На этот раз, для тех, кто не знаком с миром покемонов, это пикселизованное изображение Арканайна. Выбор покемона удивляет, учитывая строгую политику защиты контента со стороны The Pokémon Company и Nintendo. Возможно, это намекает на официальное сотрудничество компаний. Учитывая, что наушники Nothing Ear (a) уже выпускаются в цвете, напоминающем Пикачу, не исключено, что нас ждет какой-то продукт в оранжевом стиле Арканайна.

Или, возможно, важнее не сама картинка, а цифры, связанные с именем Арканайна или его местом в Покедексе.

Что говорят интернет-детективы о тизере Nothing?

Пользователи платформы GSM Arena предполагают, что девятка в имени Арканайна может намекать на анонс продукта 9 февраля. Или же может быть намек на номер 58 в Покедексе, что указывает на 58-й день года – 27 февраля.

Это возможные даты. Что же касается самого анонса, наиболее вероятным кандидатом является Nothing Phone (3) или один из других двух телефонов, которые Nothing планирует выпустить к середине 2025 года – возможно, с сотрудничеством с Pokémon, а возможно, и без него.

Наиболее вероятным продуктом по-прежнему кажется Nothing Phone (3). В утечках сообщалось, что компания собирается представить «знаковую» модель смартфона с AI в первом квартале 2025 года, что укладывается в график февральского анонса, хотя ранее ожидалось, что это будет на MWC 2025 в марте.

Вот так всегда с тизерами: их можно интерпретировать как угодно, но они по своей природе не раскрывают ничего конкретного. Или, в данном случае, ничего о Nothing.

Источник: TechRadar