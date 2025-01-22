Астронавт МКС запечатлел запуск ракеты на фоне звезд

22.01.2025
Астронавт МКС запечатлел запуск ракеты на фоне звезд Астронавт МКС запечатлел запуск ракеты на фоне звезд

Астронавт Дон Петтит сделал еще один впечатляющий снимок из космоса, который запечатлел ракетный запуск средь звезд.

При первом взгляде на фотографию может показаться, что это стандартный снимок звездных дорожек, сделанный с борта Международной космической станции (МКС). Однако, если присмотреться внимательнее, можно увидеть едва заметную линию, идущую в другом направлении. Эта линия – тяжелая ракета-носитель New Glenn от компании Blue Origin, стартовавшая с базы Космических сил на мысе Канаверал во Флориде в прошлый четверг.

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Дон Петтит пишет: «Запуск ракеты New Glenn, сфотографированный с МКС 16 января. Это момент, когда верхняя ступень New Glenn находится в фазе полета после отделения ускорителей».

Петтит объясняет, что фотография снята с четырехминутной выдержкой, и ракета New Glenn видна в виде тусклой полосы, пересекающей яркие вертикально ориентированные звездные дорожки.

Петтит добавляет: «Сделать эту фотографию было непросто. В начале съемки МКС находилась над Оклахомой, а в конце – над центральной частью Мексиканского залива».

Для съемки Петтит разместился в куполе — небольшом модуле на МКС с панорамным видом на Землю и космос и установил три камеры с широкоугольными объективами, полагая, что хотя бы одна из них зафиксирует траекторию ракеты в экзоатмосферной фазе полета.

Астронавт-фотограф

В возрасте 69 лет Петтит является самым старым действующим астронавтом NASA и вторым в истории, совершившим полет в космос. С начала своего четвертого полета в сентябре он сделал множество удивительных фотографий.

Среди его работ — снимок от 14 января, на котором астронавт запечатлел Млечный Путь, спутники Starlink и ложный рассвет. Астрофотограф Эндрю МакКарти назвал эту фотографию «возможно, лучшей, сделанной с МКС».

Для работы в условиях отсутствия гравитации Петтит недавно демонстрировал, как менять объективы на камере в космосе. Такое умение оказывается полезным, ведь астронавты не беспокоятся о том, что их драгоценное оборудование может упасть.

Источник: PetaPixel

ПульсХаб
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