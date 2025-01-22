Заканчивается ли бычий цикл Биткойна? – Эксперт делится важными наблюдениями.

Биткойн пережил захватывающие выходные с резкими колебаниями и историческими изменениями в цене, вызвав волну ожидания на рынке. Криптовалюта преодолела отметку в 108 000 долларов, достигнув нового рекордного уровня в 109 350 долларов. Однако это восходящее движение столкнулось с сопротивлением, и цена биткойна быстро вернулась к отметке в 99 400 долларов, прежде чем восстановиться. Эти драматические колебания создали смесь оптимизма и неопределенности к концу выходных.

Аналитик Аксель Адлер предоставил важные данные о текущем состоянии биткойна, сосредоточив внимание на метрике Чистая неосуществленная прибыль/убыток (NUPL) среди майнеров. По данным CryptoQuant, значение NUPL находится на уровне 0,5, что исторически указывает на потенциал для дальнейшего роста. Эта метрика измеряет неосуществлённые прибыли и убытки на рынке, предоставляя понимание, близок ли цикл к вершине. Анализ Адлера приводит к выводу, что биткойн ещё не достиг своего пика, поддерживая убеждение о значительном потенциале роста в текущем цикле. Реклама

Пока биткойн торгуется около ключевых уровней, инвесторы внимательно следят за его дальнейшими движениями. Учитывая, что данные NUPL указывают на потенциал роста, и рынок продолжает демонстрировать силу, многие считают, что криптовалюта может находиться на пороге нового мощного ралли, расширяя границы этого бычьего цикла.

Держатели биткойна уверены в стабильности

Биткойн вступает в финальную фазу своего четырехлетнего цикла, которая исторически была наиболее продуктивной и взрывной с точки зрения роста цен. Этот этап часто сопровождается значительными ралли, подкреплёнными активностью рынка и растущим оптимизмом инвесторов. Под руководством про-крипто администрации США рынок биткойна стал исключительно бычьим. Многие аналитики считают, что эта благоприятная среда может поднять BTC до невиданных уровней в ближайшие месяцы.

Аксель Адлер недавно поделился ключевыми данными из CryptoQuant, проливая свет на текущую позицию биткойна в цикле. Адлер отметил, что метрика NUPL среди майнеров сейчас находится на отметке 0,5. Это значение указывает на то, что майнеры и другие участники рынка имеют неосуществлённые прибыли, оставляя значительное пространство для дальнейшего роста. Исторически, когда NUPL превышает 0,75, рынок начинает показывать признаки перегрева, часто сигнализируя о завершении бычьего цикла.

На данный момент биткойн остаётся в выгодной позиции для продолжения роста, так как технические и фундаментальные индикаторы совпадают. Комбинация поддерживающей регулировки, сильных метрик внутри сети и бычьего настроения создаёт идеальные условия для процветания BTC в финальной фазе текущего 4-летнего цикла.

Анализ цены биткойна: Сильный спрос

Биткойн (BTC) в настоящее время торгуется на уровне 103 700 долларов, уверенно удерживая ключевой порог в 100 000 долларов, несмотря на волатильное начало недели. Этот уровень доказал своё значение как важная психологическая и техническая поддержка, укрепляя бычий настрой по мере того, как BTC стремится развивать недавние достижения. Тем не менее, рынок остаётся крайне неопределённым, и волатильность, похоже, станет постоянной тенденцией в нынешних условиях.

Для подтверждения восходящего тренда быкам необходимо вернуть контроль над рынком и поднять цену выше предыдущего рекордного уровня. Прорыв выше сопротивления в 110 000 долларов будет сигнализировать о новом импульсе, потенциально инициируя новый этап роста. Такое движение может привлечь новый интерес и продвинуть BTC к следующим целям в текущем бычьем цикле.

На противоположном фланге, потеря поддержки в 100 000 долларов, вероятно, изменит настроение и приведёт к продолжительной консолидации. Это может испытать терпение инвесторов и замедлить дальнейший рост, пока рынок стремится стабилизироваться.

Пока биткойн колеблется около этих критических уровней, предстоящие дни будут решающими для определения его дальнейшего направления. Трейдеры и инвесторы внимательно следят за признаками силы или слабости, поскольку BTC проходит через эту важную фазу.

Источник: Bitcoinist