Грандиозный редизайн iPhone 17 Air: утечка изображений — правда или мистификация?

Утечка дизайна камеры iPhone 17 Air

Недавно в сети появились изображения, которые якобы демонстрируют дизайн камеры iPhone 17 Air.

На изображениях показана широкая полоса, вмещающая камеру и вспышку.

Однако, есть множество причин сомневаться в подлинности этой утечки.

В ближайшую осень ожидается презентация нового iPhone 17 Air от компании Apple. Этот супер-тонкий телефон может стать дополнением модельного ряда, а модель «Plus» может быть снята с производства, что породило множество слухов и домыслов. Один из таких слухов — изображение, опубликованное инсайдером под ником Majin Bu. Согласно его словам, это дизайн нового iPhone 17 Air, и он якобы подтверждён.

Интересно, что на изображении показана задняя часть устройства с удлинённым модулем камеры, который занимает практически всю заднюю поверхность. На изображении видно единую камеру слева, вспышку справа и небольшой вырез для микрофона на правом краю. Реклама

Само изображение размыто и пикселизировано, поэтому сложно разглядеть детали. История утечек у Majin Bu неоднозначна: иногда он предоставляет точные данные, например, предсказание названия цвета «Desert Titanium» для iPhone 16 Pro, но есть и ложные слухи, как, например, о двойной передней камере iPhone 15.

Причины для сомнений

Есть и другие причины для скептицизма по поводу этой утечки. Для Apple было бы весьма необычно изменять привычный дизайн камеры, расположенной в углу устройства на протяжении многих лет. Если бы компания действительно решила сменить концепцию, более известные инсайдеры и аналитики были бы проинформированы об этом, однако пока они предпочитают молчать.

Также стоит учесть, что iPhone 17 Air, как следует из названия, будет значительно тоньше других iPhone. Это означает меньше места для комплектующих внутри устройства. Если модуль камеры будет занимать всю заднюю часть, он пересечётся с установкой камеры Face ID на передней панели. Apple вряд ли откажется от такой важной функции, как Face ID, что делает подобный дизайн маловероятным.

В конечном итоге, истина откроется только на презентации iPhone этой осенью. До тех пор стоит с осторожностью относиться к таким слухам и дожидаться подтверждения от надежных источников.

Источник: TechRadar