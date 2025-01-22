Элон Маск, советник Белого дома, утверждает, что соглашение с OpenAI, представленное в Белом доме, является обманом.

Илон Маск не упускает возможности подколоть OpenAI, даже когда новости касаются оценки деятельности президента Трампа. Несколько часов спустя после вчерашней пресс-конференции в Белом доме по проекту Stargate, Маск написал в соцсетях, что «на самом деле у них нет денег».

Компании Softbank, OpenAI, Oracle и MGX обязались вложить $100 миллиардов сейчас и еще $500 миллиардов в течение следующих четырех лет в компанию, занимающуюся центрами обработки данных на основе искусственного интеллекта. Реклама

Маск и OpenAI вовлечены в судебное разбирательство, которое часто принимает публичный характер. Маск обвиняет создателя ChatGPT в том, что они направляют развитие искусственного интеллекта в опасное русло, тогда как OpenAI называет его критические замечания лицемерными и недобросовестными. Сэм Альтман ответил на обвинения Маска в среду утром, сосредоточив внимание на личности Маска, а не на проекте Stargate. «Я искренне уважаю ваши достижения и считаю вас самым вдохновляющим предпринимателем нашего времени», — написал Альтман. Это попытка примирения или сухая ирония? Никто уже не знает.

Проект Stargate уже реализуется в Техасе, и компании, участвующие в нем, рассматривают возможность расширения на другие участки по всей Америке. Среди первых технологических партнеров проекта названы компании Arm, Microsoft, Nvidia, Oracle и OpenAI. «Масштабы этого вложения, безусловно, огромны. И, на мой взгляд, это говорит о вероятном прогрессе технологии, по крайней мере, тому, во что все мы верим, аналогично масштабно», — отметил Альтман в интервью Fox News прошлым вечером.

Источник: TheVerge