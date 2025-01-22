Обзор Hohem iSteady M7: мощный стабилизатор для смартфонов, который превзошел конкурентов

Hohem iSteady M7: краткий обзор

Hohem iSteady M7 — это новая модель стабилизатора для смартфонов от Hohem, дополняющая рынок премиальных устройств. Он предназначен для работы практически с любыми смартфонами, включая модели с более тяжелыми или большими корпусами, с которыми другие стабилизаторы не справляются. Обладая широким набором функций, он оправдывает свою высокую цену и веса по сравнению с некоторыми конкурентами.

Комплектация и дизайн

Вместе с iSteady M7 поставляется съемный мини-штатив, который прикручивается к стандартному креплению на основании ручки стабилизатора, съемный AI-модуль трекинга с подсветкой, а также два USB-кабеля для зарядки — USB-C к USB-C и USB-C к USB-A. Адаптер питания в комплект не входит, поэтому для зарядки батареи потребуется подключить кабель к другому устройству. Все элементы удобно размещаются в жестком футляре с отделениями под дополнительные принадлежности. Реклама

Стабилизатор складывается для удобного хранения, а три замка надежно фиксируют его. Перед использованием замки нужно вручную отключить, чтобы освободить движение. После установки смартфона на него необходимо провести ручную балансировку. Смартфон фиксируется в креплении с пружиной, которое можно вращать на 90° для переключения между ландшафтной и портретной ориентациями.

Эффективность и управление

Крепление и мотор стабилизатора выдерживают смартфоны весом до 500 г и толщиной до 12,5 мм, что является достойным показателем по сравнению с предыдущими моделями. Hohem iSteady M7 подходит для больших смартфонов, в том числе раскладных моделей, и телефонов с массивными чехлами или дополнительными аксессуарами.

Дизайн и конструкция iSteady M7 заслуживают высокой оценки. Ручка стабилизатора удобна для захвата, а основные кнопки и настроечное колесо для зума, фокуса и наклона удобно расположены. Встроенная телескопическая штанга удлиняет рычаг стабилизатора на 20 см для съемки в труднодоступных ракурсах.

Особенное внимание привлекает сенсорный экран на ручке стабилизатора, который позволяет управлять настройками без необходимости обращения к приложению Hohem Joy. Экран может отсоединяться и работать как пульт управления, что позволяет контролировать движения стабилизатора на расстоянии до 10 м.

Функции и возможности

Модель оснащена модулем для AI-трекинга, который крепится на стабилизатор и обеспечивает слежение за объектами даже при использовании сторонних приложений камеры, таких как Blackmagic Cam или TikTok. Модуль также оснащен настраиваемой LED-подсветкой. Он сопрягается с пультом управления, что позволяет удваивать функциональность устройства.

Трехосевая стабилизация на iSteady M7 обеспечивает плавную съемку в разных режимах, таких как Pan Follow, Pan Tilt Follow и POV. Настройки позволяют индивидуально подстраивать скорости движения, а режим Ultra Wide Angle позволяет сделать габариты стабилизатора менее заметными для ультраширокоугольных кадров.

Батарея устройства обеспечивает до 12 часов работы в базовом режиме и до 8 часов при использовании AI-трекинга. Также имеется разъем USB-C для зарядки смартфона непосредственно во время съемки, что делает iSteady M7 одним из лучших стабилизаторов для смартфонов на рынке.

Цена и доступность

Цена Hohem iSteady M7 составляет около $299 / £269 / A$459. Несмотря на высокую стоимость, его функциональность и возможность работы с тяжелыми смартфонами оправдывают инвестиции.

Спецификации Hohem iSteady M7

Габариты : 335.7 x 159 x 57 мм (в сложенном состоянии)

: 335.7 x 159 x 57 мм (в сложенном состоянии) Вес : 629 г (727.5 г с учетом штатива)

: 629 г (727.5 г с учетом штатива) Совместимый вес смартфона : до 500 г

: до 500 г Толщина смартфона : 6.9 до 12.5 мм

: 6.9 до 12.5 мм Ширина смартфона : 58 до 90 мм

: 58 до 90 мм Подключение : Bluetooth 5.1, USB-C

: Bluetooth 5.1, USB-C Время работы батареи: около 8 часов (с AI-трекером)

Hohem iSteady M7 представляет собой высокотехнологичное решение для создания качественных фото и видео, подходящее как для профессионалов, так и для любителей, благодаря своей гибкости и множеству полезных функций.

Источник: TechRadar