Обзор: знакомимся с монитором ViewSonic VG3456C в деле

Буквы могут существенно влиять на название монитора, и это особенно важно в данном случае. ViewSonic VG3456 — это доступный плоский экран, который стоит около 250 фунтов, а VG3456C — изогнутый, подобно моделям AOC CU34P3CV и Philips 34B1U5600CH. Все они имеют разрешение 3440 x 1440, что предоставляет много пространства для работы с окнами, и используют технологию VA.

ViewSonic выделяется стильным дизайном с тонкими рамками и отделкой, напоминающей динамик, по нижнему краю монитора. Однако колонки в 5 Вт, как и у многих других мониторов, все же лучше подходят для радио и видео-конференций, чем для музыки или фильмов. Реклама

Особое внимание привлекла возможность наклона монитора: он может отклоняться назад до 40°, что может стать важным аспектом для некоторых пользователей. Хотя высота регулируется только на 110 мм, этого должно быть достаточно для большинства рабочих мест, и качество подставки оставляет хорошее впечатление: создается ощущение, что приобретается качественное устройство.

Экран более обычный. Это не настоящий 8-битный цвет, а 6-битный + FRC, из-за чего цветовой охват ограничен по сравнению с его изогнутыми 34-дюймовыми аналогами. В стандартном режиме он охватывает 74% цветового пространства DCI-P3, в то время как у AOC и Philips это 88% и 85% соответственно. Но если вас устраивает sRGB гамма, то все в порядке: 97% из объема в 104%. Точность цвета также хороша, со средним значением Delta E в 0.69.

Заявленная максимальная яркость составляет 400 cd/m², но в начальных тестах она достигала 280 cd/m². Позже в меню настроек мы обнаружили, что режим энергосбережения был включен, что изменило яркость до 435 cd/m² при его отключении. Это также увеличивает яркость белого, но потребление электроэнергии возрастает: 48 Вт по сравнению с 31 Вт при яркости 200 cd/m².

Монитор не перегружен дополнительными функциями, так что если вы ищете встроенную веб-камеру или KVM-переключатель, вы будете разочарованы (нет также USB-B входа). Однако базовые функции док-станции присутствуют: есть Ethernet-порт и вход USB-C для передачи видео, поддерживающий до 98 Вт питания. Все четыре порта USB-A соответствуют стандарту 3.2 Gen 1, обеспечивая скорость 5 Гбит/с, при этом два из них удобно расположены с левой стороны.

В сумме это надежный изогнутый 34-дюймовый монитор, хотя нам больше нравятся более насыщенные цвета моделей AOC и Philips. Если цена снизится, он станет хорошим выбором.

Источник: TechRadar