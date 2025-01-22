Google Fiber появится в Лас-Вегасе

Google Fiber начала крупное расширение в Лас-Вегасе, штат Невада. После первого объявления о расширении в прошлом году, Google подтвердила, что уже начала строительство в Лас-Вегасе и округе Кларк, где её интернет-сервис будет доступен «в конце этого года».

GFiber, как его всё чаще называют, в настоящее время доступен в некоторых городах 19 штатов, включая Калифорнию, Северную Каролину, Техас, Теннесси и другие. Недавно компания начала предоставлять свои услуги в Покателло, штат Айдахо; Логане, штат Юта; и Лейквуде, штат Колорадо. Они также планируют подключить Лоуренс, штат Канзас. Подобно другим услугам волоконного интернета, GFiber предлагает симметричную скорость интернета, что означает одинаковую скорость загрузки и выгрузки данных. Реклама

Планы компании стали проще, предлагая три варианта вместо четырёх.

В среду Google подтвердила, что начинает тестировать упрощенные «жизненные» тарифы в Алабаме и Теннесси, впервые замеченные в прошлом месяце. Новый тариф «Core 1 ГБ» стоит 70 долларов в месяц, «Home 3 ГБ» — 100 долларов в месяц, а «Edge 8 ГБ» — 150 долларов в месяц. Эти тарифы заменили прежние 1 ГБ, 2 ГБ, 5 ГБ и 8 ГБ планы, которые были широко доступны от GFiber.

Эти новые планы также начинают действовать во всех местах, где GFiber уже доступен в Аризоне и Северной Каролине, как сообщила представитель GFiber Санни Геттингер изданию The Verge. В течение следующего месяца они также начнут действовать в большинстве оставшихся городов, где доступен GFiber.

Источник: TheVerge