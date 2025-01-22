Garmin представила две впечатляющие гольф-новинки и GPS-устройство с вечным зарядом

Garmin представила четыре новых продукта для гольфа

— Выпущены два новых смарт-часов: Approach S44 и S50

— Новые устройства: трекер для гольф-клубов и портативный GPS с солнечной батареей Реклама

Сегодня Garmin презентовала сразу четыре новых устройства для игры в гольф: два смарт-часов, трекер для клубов и GPS-устройство.

Новые часы Approach S44 и S50 оснащены AMOLED-экранами и базой из 43 000 полей для гольфа. Они показывают препятствия, расстояние до лунки и могут работать до 15 часов в режиме GPS. Модель S44 помогает ориентироваться на поле и может синхронизироваться с iPhone или Android для получения уведомлений, включая электронные письма и сообщения.

Модель S50 похожа на S44, но также оборудована монитором сердечного ритма, функциями отслеживания активности и здоровья, включая утренний отчет и индикатор энергоемкости Body Battery от Garmin. Эти часы могут анализировать удары благодаря новым трекерам Approach CT1, которые крепятся на рукоятке клюшки и собирают данные о замахе.

Трекеры CT1 продаются по цене $99.99 за набор из 16 штук. Часы S44 стоят $299.99, а S50 — $399.99.

Портативный GPS Garmin для гольфа теперь с солнечной батареей

Garmin также представила новое портативное GPS устройство, Approach G20 Solar. Оно оснащено 2.2-дюймовым солнечным дисплеем, что обеспечивает практически неограниченное время работы от батареи. Без солнечной подзарядки устройство выдерживает до 36 раундов гольфа.

G20 имеет все те же 43 000 предустановленных полей и показывает вид на зелень с ручной установкой флагштока. Автоматическое отслеживание ударов возможно с использованием трекеров CT10, а устройство легко крепится на тележку для гольфа или на ремень. С водонепроницаемостью IPX7, оно готово к использованию в любых погодных условиях и стоит $299.99.

Новые смарт-часы серии Approach должны заменить модель S42 и занять место среди лучших гольф-часов. Особенно модель S50 стоит изучить благодаря расширенным функциям мониторинга здоровья и активности.

Garmin Approach S44, S50, G20 и трекеры CT1 уже доступны на официальном сайте Garmin.

Источник: TechRadar