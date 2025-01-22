FryAway утверждает, что избавление от масла после готовки станет легче, но действительно ли это так?

Перспектива работы с фритюрным маслом не раз останавливала меня от приготовления пышных пончиков. Дело в том, что утилизация масла не только раздражает, но и может быть опасной, если делать это неправильно. Хотя при комнатной температуре масло в жидком состоянии, оно может остыть и затвердеть, если вылить его в канализацию. Эти застрявшие сгустки жира закупоривают трубы и способствуют размножению бактерий. А если масло всё же выйдет из вашей водопроводной системы, происходит нечто ещё более ужасное — образование жировых отложений.

Департамент санитарии Нью-Йорка рекомендует наливать использованное масло в герметичный контейнер и выбрасывать в мусор. Это метод, которым я обычно пользуюсь. Он несложный, но немного неудобный. Однако что ещё остаётся делать любителю жареной еды? Реклама

FryAway — это средство для затвердевания масла, которое обещает упростить процесс утилизации. По словам компании, один пакет превращает жидкое масло в твёрдые органические отходы, которые можно выбросить в мусор или отнести в пункт переработки. Я решила испытать FryAway, чтобы понять, насколько хорошо он работает.

Как работает FryAway

FryAway представляет собой бледное и хлопьевидное вещество, напоминающее стружку высушенного кокоса. Оно поставляется в готовых пакетах, каждый из которых содержит достаточно средства для затвердевания двух чашек масла. Для использования достаточно посыпать хлопьями горячее масло и перемешать до растворения. Смесь затвердеет по мере остывания.

Хотя FryAway скрывает свой состав, на упаковке указан один ингредиент: растительные жиры. Для понимания того, как он работает, приходится делать предположения.

Известные методы затвердевания масла включают гидрогенизацию, замораживание и стеариновую кислоту. Поскольку FryAway работает, приходится исключить замораживание. Гидрогенизация — довольно сложный процесс, требующий высоких температур, давления и катализатора. Остается стеариновая кислота, которая является естественным насыщенным жиром, встречающимся в растительных и животных источниках. Основатель FryAway упомянул, что продукт содержит естественно встречающуюся стеариновую кислоту, так что можно предположить, что именно она частично задействована.

Стеариновая кислота имеет температуру плавления 156,7°F, что делает её твердой при комнатной температуре и наделяет её природными свойствами затвердевания. Её часто используют в производстве свечей и мыл как стабилизатор, так как высокая температура плавления помогает сохранять структуру изделий при воздействии тепла. Большинство обычных масел для фритюра остаются жидкими выше 30°F. При смешивании с маслом стеариновая кислота эффективно повышает его температуру плавления, делая его твердым при комнатной температуре.

Тестирование

Я начала тестирование с приготовления и дегустации партии пончиков с сидром, что дало около четырех чашек использованного масла с частицами сгоревшей муки. Я добавила два пакета FryAway в горячее масло (температура была около 250°F) и каждые 10 минут проверяла процесс затвердевания. Для сравнения я также поместила небольшое количество охлажденного использованного масла в морозильник.

Масло с FryAway начало мутнеть через 20 минут. Через 30 минут оно напоминало прозрачный гель. Я была удивлена, насколько быстро шёл процесс. Через 40 минут масло превратилось в полунепрозрачную восковую массу. Следуя инструкциям FryAway, я выскребла затвердевшее масло из своей голландской печи. Оно оказалось гораздо тверже, чем я ожидала, и вся масса вышла почти одним куском. Остатком в кастрюле оказался только легкий масляный блеск.

Чтобы сравнить результаты, я достала вторую партию масла из морозильной камеры. Замороженное масло оказалось значительно мягче, даже после 40 минут в охлаждении. Оно также было менее стабильным — начало таять сразу, как только достигло комнатной температуры.

Вердикт

Если вы часто жарите, FryAway облегчит вам жизнь. Я обычно скептически отношусь к сильно специализированным кухонным продуктам, но эти маленькие пакеты выполнили все заявленные функции. Они упростили процесс утилизации масла и сделали уборку лёгкой.

Источник: SeriousEats