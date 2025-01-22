FryAway утверждает, что избавление от масла после готовки станет легче, но действительно ли это так?

22.01.2025
FryAway утверждает, что избавление от масла после готовки станет легче, но действительно ли это так? FryAway утверждает, что избавление от масла после готовки станет легче, но действительно ли это так?

Перспектива работы с фритюрным маслом не раз останавливала меня от приготовления пышных пончиков. Дело в том, что утилизация масла не только раздражает, но и может быть опасной, если делать это неправильно. Хотя при комнатной температуре масло в жидком состоянии, оно может остыть и затвердеть, если вылить его в канализацию. Эти застрявшие сгустки жира закупоривают трубы и способствуют размножению бактерий. А если масло всё же выйдет из вашей водопроводной системы, происходит нечто ещё более ужасное — образование жировых отложений.

Департамент санитарии Нью-Йорка рекомендует наливать использованное масло в герметичный контейнер и выбрасывать в мусор. Это метод, которым я обычно пользуюсь. Он несложный, но немного неудобный. Однако что ещё остаётся делать любителю жареной еды?

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FryAway — это средство для затвердевания масла, которое обещает упростить процесс утилизации. По словам компании, один пакет превращает жидкое масло в твёрдые органические отходы, которые можно выбросить в мусор или отнести в пункт переработки. Я решила испытать FryAway, чтобы понять, насколько хорошо он работает.

Как работает FryAway

FryAway представляет собой бледное и хлопьевидное вещество, напоминающее стружку высушенного кокоса. Оно поставляется в готовых пакетах, каждый из которых содержит достаточно средства для затвердевания двух чашек масла. Для использования достаточно посыпать хлопьями горячее масло и перемешать до растворения. Смесь затвердеет по мере остывания.

Хотя FryAway скрывает свой состав, на упаковке указан один ингредиент: растительные жиры. Для понимания того, как он работает, приходится делать предположения.

Известные методы затвердевания масла включают гидрогенизацию, замораживание и стеариновую кислоту. Поскольку FryAway работает, приходится исключить замораживание. Гидрогенизация — довольно сложный процесс, требующий высоких температур, давления и катализатора. Остается стеариновая кислота, которая является естественным насыщенным жиром, встречающимся в растительных и животных источниках. Основатель FryAway упомянул, что продукт содержит естественно встречающуюся стеариновую кислоту, так что можно предположить, что именно она частично задействована.

Стеариновая кислота имеет температуру плавления 156,7°F, что делает её твердой при комнатной температуре и наделяет её природными свойствами затвердевания. Её часто используют в производстве свечей и мыл как стабилизатор, так как высокая температура плавления помогает сохранять структуру изделий при воздействии тепла. Большинство обычных масел для фритюра остаются жидкими выше 30°F. При смешивании с маслом стеариновая кислота эффективно повышает его температуру плавления, делая его твердым при комнатной температуре.

Тестирование

Я начала тестирование с приготовления и дегустации партии пончиков с сидром, что дало около четырех чашек использованного масла с частицами сгоревшей муки. Я добавила два пакета FryAway в горячее масло (температура была около 250°F) и каждые 10 минут проверяла процесс затвердевания. Для сравнения я также поместила небольшое количество охлажденного использованного масла в морозильник.

Масло с FryAway начало мутнеть через 20 минут. Через 30 минут оно напоминало прозрачный гель. Я была удивлена, насколько быстро шёл процесс. Через 40 минут масло превратилось в полунепрозрачную восковую массу. Следуя инструкциям FryAway, я выскребла затвердевшее масло из своей голландской печи. Оно оказалось гораздо тверже, чем я ожидала, и вся масса вышла почти одним куском. Остатком в кастрюле оказался только легкий масляный блеск.

Чтобы сравнить результаты, я достала вторую партию масла из морозильной камеры. Замороженное масло оказалось значительно мягче, даже после 40 минут в охлаждении. Оно также было менее стабильным — начало таять сразу, как только достигло комнатной температуры.

Вердикт

Если вы часто жарите, FryAway облегчит вам жизнь. Я обычно скептически отношусь к сильно специализированным кухонным продуктам, но эти маленькие пакеты выполнили все заявленные функции. Они упростили процесс утилизации масла и сделали уборку лёгкой.

Источник: SeriousEats

ПульсХаб
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