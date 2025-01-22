Миллиардеры, разбогатевшие на ископаемом топливе, увеличили свое состояние после инаугурации

22.01.2025
Миллиардеры, разбогатевшие на ископаемом топливе, увеличили свое состояние после инаугурации Миллиардеры, разбогатевшие на ископаемом топливе, увеличили свое состояние после инаугурации

Президент Дональд Трамп отметил свое инаугурационное празднование 20 января в Вашингтоне, собрав самых состоятельных людей мира, таких как Илон Маск, Джефф Безос и Марк Цукерберг, совокупное состояние которых оценивается почти в 900 миллиардов долларов.

На фоне инаугурации Трампа давний его сторонник Харольд Хамм, известный как «самый богатый нефтяник Америки» с состоянием более 18.5 миллиардов долларов и глава Continental Resources, организовал закрытую вечеринку в честь инаугурации. Среди приглашенных был также бывший губернатор Северной Дакоты Дуг Бернам, выбранный Трампом для руководства Министерством внутренних дел.

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Связь между политическими курсами Трампа и крупнейшими американскими бизнесменами, особенно в сфере ископаемого топлива, подчеркивается в исследованиях проекта по исследованию климатической ответственности (CARP). Организация отслеживает влияние последней избирательной кампании Трампа на богатство 15 миллиардеров, связанных с ископаемой индустрией.

Только за один день после инаугурации Трампа, согласно отчету CARP, общее состояние этих 15 миллиардеров увеличилось на 3.31 миллиарда долларов — с 317.86 миллиарда долларов до 321.17 миллиарда долларов. С начала нового года эти личности заработали 17 миллиардов долларов, как сообщается в анализе CARP с использованием данных Bloomberg.

Среди крупнейших миллиардеров США в сфере ископаемого топлива числятся вдова Дэвида Коха Джулия Флешер Кох, Чарльз Кох — действующий председатель и генеральный директор Koch Inc, Харольд Хамм и другие владельцы нефтяных и газовых компаний, таких как Kinder Morgan, Enterprise Products и Hunt Consolidated.

Чак Коллинз, соучредитель CARP, отмечает, что для миллиардеров прибыль с момента избрания Трампа стала «хорошей отдачей от инвестиций». Он участвовал в составлении отчета, выпущенного в этом месяце, слежующего за связями между второй президентской кампанией Трампа и крупнейшими нефтегазовыми гигантами США.

По данным Yale Climate Connections, около 23 миллионов долларов избирательных фондов нефтегазовой отрасли было направлено прямо на кампанию Трампа и поддерживающие его политические комитеты во время последних выборов.

В апреле 2024 года на ужине, организованном с участием Хамма и представителей нефтяных компаний, включая Exxon и Chevron, в Мар-а-Лаго, Трамп попросил присутствующих пожертвовать 1 миллиард долларов на его кампанию. Он уверял этих руководителей, что они смогут сэкономить столько же, если не больше, после отмены экологических ограничений и ускоренного одобрения разрешений на бурение.

Анализ CARP появился на фоне заявления Трампа о «национальной энергетической чрезвычайной ситуации», начале выхода из Парижского соглашения и обещания ускорить одобрение проектов в сфере ископаемого топлива. В своём заявлении о «Национальной энергетической чрезвычайной ситуации» Трамп подчеркнул необходимость снижения затрат на энергию и увеличения производства нефти и газа по всей стране, в соответствие с его девизом: «бурить, только бурить».

В своей инаугурационной речи Трамп заявил: «У нас есть то, чего нет ни у одной другой производственной нации, — крупнейшие запасы нефти и газа в мире, и мы собираемся их использовать. Мы будем их использовать». Эти слова были встречены овациями на смотре инаугурации в отеле Hay-Adams в центре Вашингтона.

Коллинз отмечает, что избрание Трампа и его немедленные указы стали «мечтой» для нефтяных и газовых руководителей — мечтой, которая, по его мнению, будет только улучшаться. Он подчеркивает: «Это огромный экономический прорыв для индустрии, и это только начало. Это та отдача, за которую они платили, вкладывая миллионы и миллионы долларов, чтобы обеспечить избрание Трампа и открыть путь для членов Конгресса, поддерживающих индустрию и отрицателей климатических изменений. Это то, за что они платили».

Источник: Time

ПульсХаб
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