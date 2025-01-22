Миллиардеры, разбогатевшие на ископаемом топливе, увеличили свое состояние после инаугурации

Президент Дональд Трамп отметил свое инаугурационное празднование 20 января в Вашингтоне, собрав самых состоятельных людей мира, таких как Илон Маск, Джефф Безос и Марк Цукерберг, совокупное состояние которых оценивается почти в 900 миллиардов долларов.

На фоне инаугурации Трампа давний его сторонник Харольд Хамм, известный как «самый богатый нефтяник Америки» с состоянием более 18.5 миллиардов долларов и глава Continental Resources, организовал закрытую вечеринку в честь инаугурации. Среди приглашенных был также бывший губернатор Северной Дакоты Дуг Бернам, выбранный Трампом для руководства Министерством внутренних дел. Реклама

Связь между политическими курсами Трампа и крупнейшими американскими бизнесменами, особенно в сфере ископаемого топлива, подчеркивается в исследованиях проекта по исследованию климатической ответственности (CARP). Организация отслеживает влияние последней избирательной кампании Трампа на богатство 15 миллиардеров, связанных с ископаемой индустрией.

Только за один день после инаугурации Трампа, согласно отчету CARP, общее состояние этих 15 миллиардеров увеличилось на 3.31 миллиарда долларов — с 317.86 миллиарда долларов до 321.17 миллиарда долларов. С начала нового года эти личности заработали 17 миллиардов долларов, как сообщается в анализе CARP с использованием данных Bloomberg.

Среди крупнейших миллиардеров США в сфере ископаемого топлива числятся вдова Дэвида Коха Джулия Флешер Кох, Чарльз Кох — действующий председатель и генеральный директор Koch Inc, Харольд Хамм и другие владельцы нефтяных и газовых компаний, таких как Kinder Morgan, Enterprise Products и Hunt Consolidated.

Чак Коллинз, соучредитель CARP, отмечает, что для миллиардеров прибыль с момента избрания Трампа стала «хорошей отдачей от инвестиций». Он участвовал в составлении отчета, выпущенного в этом месяце, слежующего за связями между второй президентской кампанией Трампа и крупнейшими нефтегазовыми гигантами США.

По данным Yale Climate Connections, около 23 миллионов долларов избирательных фондов нефтегазовой отрасли было направлено прямо на кампанию Трампа и поддерживающие его политические комитеты во время последних выборов.

В апреле 2024 года на ужине, организованном с участием Хамма и представителей нефтяных компаний, включая Exxon и Chevron, в Мар-а-Лаго, Трамп попросил присутствующих пожертвовать 1 миллиард долларов на его кампанию. Он уверял этих руководителей, что они смогут сэкономить столько же, если не больше, после отмены экологических ограничений и ускоренного одобрения разрешений на бурение.

Анализ CARP появился на фоне заявления Трампа о «национальной энергетической чрезвычайной ситуации», начале выхода из Парижского соглашения и обещания ускорить одобрение проектов в сфере ископаемого топлива. В своём заявлении о «Национальной энергетической чрезвычайной ситуации» Трамп подчеркнул необходимость снижения затрат на энергию и увеличения производства нефти и газа по всей стране, в соответствие с его девизом: «бурить, только бурить».

В своей инаугурационной речи Трамп заявил: «У нас есть то, чего нет ни у одной другой производственной нации, — крупнейшие запасы нефти и газа в мире, и мы собираемся их использовать. Мы будем их использовать». Эти слова были встречены овациями на смотре инаугурации в отеле Hay-Adams в центре Вашингтона.

Коллинз отмечает, что избрание Трампа и его немедленные указы стали «мечтой» для нефтяных и газовых руководителей — мечтой, которая, по его мнению, будет только улучшаться. Он подчеркивает: «Это огромный экономический прорыв для индустрии, и это только начало. Это та отдача, за которую они платили, вкладывая миллионы и миллионы долларов, чтобы обеспечить избрание Трампа и открыть путь для членов Конгресса, поддерживающих индустрию и отрицателей климатических изменений. Это то, за что они платили».

Источник: Time