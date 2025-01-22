Эксперт Ковалёв рассказал о проверенных корейских автомобилях стоимостью до 500 тысяч рублей

Южнокорейские автомобили заслуженно пользуются репутацией надежных и экономичных транспортных средств, что позволяет выбрать качественный автомобиль с бюджетом до 500 тысяч рублей. Об этом сообщила «Российская газета», ссылаясь на экспертизу фирмы Expocar и ее эксперта Александра Ковалева.

Hyundai Accent

Говоря о сегменте бюджетных автомобилей, стоит выделить Hyundai Accent, который пользуется особенной популярностью. Этот автомобиль ценят за его прочную подвеску и устойчивость кузова к коррозии — качества, столь важные для эксплуатации в российских условиях. Реклама

Для города — компактные хэтчбеки

В условиях городской езды обратите внимание на компактные хэтчбеки, такие как Hyundai Getz. Этот автомобиль идеален для тех, кто отдает предпочтение экономичности и маневренности.

Другим достойным вариантом становится Kia Picanto, известный своей практичностью и комфортом, особенно в мегаполисах.

Kia Spectra для тех, кто требует большего

Если вы ищете более просторный салон и хорошее оснащение, стоит присмотреться к Kia Spectra. Эта модель обеспечивает высокую надежность и предлагает уровень комфорта, который редко встречается в данном ценовом сегменте.

Исключение популярных моделей

Тем не менее, такие популярные модели, как Kia Rio или Hyundai Solaris, стоит исключить из поисков в пределах указанного бюджета. Как отметил автоэксперт, найти машину в хорошем состоянии за такие деньги будет крайне сложно.

Напомним, ранее вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр поделился, что баланс спроса и предложения на китайские автомобили в России оставляет желать лучшего.