Генеральный директор крупного майнера биткоинов с Уолл-стрит уходит в отставку, компания несёт убытки в размере $6,3 миллиона

Компания Argo Blockchain, публично торгуемая на биржах в Нью-Йорке (NYSE: ARBK) и Лондоне (LSE: ARB), заявила сегодня, что ее генеральный директор Томас Чиппас покинет свою должность и пост в совете директоров с 28 февраля 2025 года.

Временно исполняющим обязанности генерального директора назначен финансовый директор Джим Макколлум, пока компания ищет нового руководителя. Реклама

Чиппас присоединился к Argo Blockchain в конце 2023 года в сложное для криптовалютного рынка время. За период его управления компания достигла значительных финансовых успехов, включая досрочную выплату кредита Galaxy и укрепление финансовой позиции.

«Томас внес значительный вклад в деятельность компании, в том числе в досрочную выплату кредита Galaxy и улучшение баланса», — заявил председатель совета директоров Мэтью Шоу. «От имени совета директоров и всех сотрудников Argo хочу поблагодарить Томаса за его достижения и пожелать ему успехов в будущем».

Компания, управляющая добывающей площадкой в Квебеке и имеющая офисы в США, Канаде и Великобритании, планирует привлечь рекрутинговую фирму для поиска постоянного преемника.

До прихода в Argo Blockchain, Чиппас занимал должность управляющего директора в Нью-Йоркском отделении Citi и был генеральным директором Cboe Digital, а также входил в совет директоров этой компании. Он также является членом совета директоров компании TS Imagine, предоставляющей SaaS платформы для трейдинга.

Проблемы Argo остаются

Несмотря на то что Argo Blockchain теперь находится в более стабильном состоянии, проблемы все еще существуют. Согласно финансовому отчету за третий квартал 2024 года, компания зафиксировала чистый убыток в размере 6,3 миллиона долларов, что свидетельствует о продолжающихся рыночных сложностях и снижающихся маржах добычи.

Выручка снизилась до 7,5 миллиона долларов в третьем квартале, что на 28% меньше по сравнению с 10,4 миллионами долларов за аналогичный период прошлого года. За квартал компания добыла 123 биткоина, при среднем показателе в 1,3 биткоина в день. Маржа добычи резко упала до 8% по сравнению с 58% год назад, когда компания получала льготы на электроэнергию из-за экономических сокращений. Скорректированный EBITDA снизился до минус 2,1 миллиона долларов с положительных 2,4 миллиона долларов годом ранее.

В декабре было сообщено, что Argo Blockchain привлекла 4,2 миллиона фунтов стерлингов (5,3 миллиона долларов) через подписку на акции, выпустив около 76,9 миллиона новых акций по цене 5,5 пенсов за акцию для институционального инвестора. Эти средства направлены на поддержание стратегических инициатив, включая перемещение или продажу оборудования Helios в Техасе и поддержание добычи биткоинов в Квебеке. Компания также рассматривает возможность расширения в области высокопроизводительных вычислений (HPC).

Последний отчет о добыче за январь показывает, что компания произвела 39 биткоинов в декабре 2024 года, так же как и в ноябре.

Однако, производительность остается на минимальном уровне за пять месяцев, акцентируя текущие трудности компании.

Источник: Financemagnates