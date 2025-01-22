Уникальное интервью с премьер-министром Монголии

Французские горняки почти три десятилетия назад отправились в южную часть пустыни Гоби в поисках скрытых богатств. К 2006 году они нашли то, что искали: богатые залежи урана под песчаными дюнами и ржавеющими нефтяными насосами. Затем последовала серия пилотных проектов и оценки экологической и экономической обстановки.

17 января Монголия одобрила первый урановый рудник «Зуувч-Овоо», подписав с правительством Франции и крупнейшей французской энергетической компанией Orano инвестиционное соглашение на сумму 1,6 миллиарда долларов. По словам генерального директора Orano Николя Маеса, производство урана в Монголии будет способствовать как выработке низкоуглеродной электроэнергии, так и обеспечению безопасности поставок для клиентов. Реклама

Подписание соглашения стало экономическим успехом для Монголии и важным шагом в глобальной борьбе с изменением климата. Это совпало с тем, что президент США Дональд Трамп вновь вывел страну из Парижского соглашения. Несмотря на то что атомная энергия для некоторых остается спорной, она имеет лишь четверть углеродного отпечатка в сравнении с солнечной энергетикой. Более 20 стран на COP28 призвали к утроению мировых мощностей по производству атомной энергии к 2050 году.

Сделка с Orano также имеет геополитическое значение, помогая демократической Монголии укреплять связи с так называемыми «третьими соседями» вне Китая и России. Однако, учитывая, что Монголия на 90% зависит от Китая в торговле и на 90% от Москвы в импорте газа и нефти, соглашение с Францией, поддерживающей Украину в конфликте с Россией, сопряжено с рисками.

Монголия в сентябре устроила государственный визит президента России Владимира Путина, проигнорировав международный ордер на его арест. Бывший премьер-министр и президент Монголии Цахиагийн Элбэгдорж выразил недовольство этой ситуацией, сказав, что это наносит ущерб отношениям с «третьими соседями» и демократическому имиджу Монголии, и он бы постарался избежать этого визита.

Кроме возможных геополитических последствий, проект Зуувч-Овоо стал примером постоянных задержек. В марте прошлого года 11 тонн уранового концентрата все еще хранилось в контейнерах, так как Orano не получила лицензию на экспорт. Несмотря на то, что производство начнется только через четыре года, планируется, что рудник будет ежегодно производить 2,750 тонн урана на протяжении 30 лет.

Премьер-министр Монголии Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрайн осознает пагубные последствия задержек. Несмотря на победу на общих выборах в июне, он создал «великую коалицию» с меньшими партиями с целью достичь консенсуса по ключевым проектам, чтобы они не становились заложниками политической борьбы при смене администраций. Однако критики обеспокоены тем, что такое объединение ослабит законодательный контроль.

Orano провела инвестиционную сделку, которая будет способствовать превращению Монголии в крупного игрока на мировом рынке урана. Монголия также активно укрепляет свои позиции в мировой цепочке поставок критических минералов и развивает сотрудничество в этом направлении со странами, такими как Германия и Южная Корея.

Монгольская правительство осознает вызовы, связанные с геополитикой и транспортировкой урана, но уверенно в том, что этот инвестиционный проект позволит преодолеть существующие трудности. Монголия продолжает отстаивать свою нейтральную позицию в международных конфликтах и стремится укреплять экономические и дипломатические отношения с соседями и другими странами.

Источник: Time