Эксклюзивное облачное соглашение Microsoft с OpenAI подходит к завершению.

Microsoft больше не является единственным поставщиком облачной инфраструктуры для OpenAI

Microsoft остается крупнейшим инвестором OpenAI с правом первоочередного отказа

OpenAI запускает проект Stargate для инфраструктуры в США

Microsoft подтвердила, что больше не является единственным поставщиком облачных услуг для создателя ChatGPT, компании OpenAI, хотя продолжает оставаться ведущим поставщиком инфраструктуры дата-центров для этого стартапа. Реклама

Компания в своем заявлении подтвердила, что произойдут изменения в исключительных правах на новые мощности, однако у Microsoft сохраняется право первоочередного отказа.

Как часть изменений, OpenAI сотрудничает с японской компанией SoftBank и американской Oracle, а также с другими партнерами для удовлетворения своих вычислительных потребностей.

OpenAI разделяет свою инфраструктуру между Microsoft и другими

Открытие доступа к другим провайдерам станет значительным изменением с момента, когда компании начали партнерство в 2019 году, более чем за три года до публичного запуска ChatGPT.

Ключевые элементы партнерства останутся в силе до окончания контракта в 2030 году, включая доступ Microsoft к интеллектуальной собственности OpenAI, договоренности о разделе доходов и исключительное право на использование API OpenAI. Это означает, что минимум еще пять лет Microsoft будет иметь права на модели OpenAI для поддержки своих AI инструментов Copilot. Также это означает, что API OpenAI будет эксклюзивно использоваться на платформе облачных вычислений Microsoft Azure.

Инвестировав около 14 миллиардов долларов в компанию, Microsoft подтвердила, что остается «основным инвестором в OpenAI». Также указывается, что OpenAI недавно заключила новое крупное соглашение с Azure, которое продолжит поддерживать все ее продукты и тренировки.

OpenAI объявила о деталях проекта Stargate, предназначенного для поддержки новой AI инфраструктуры в США. SoftBank и OpenAI будут ведущими партнерами проекта, при поддержке Oracle и MGX в качестве акционеров. Интересно, что Microsoft не числится среди главных партнеров.

Начальные технологические партнеры Stargate включат в себя компанию Arm, Microsoft, NVIDIA, Oracle и OpenAI. Проект завершится инвестициями в размере 500 миллиардов долларов в течение четырех лет; 100 миллиардов из них уже выделены на Stargate.

Источник: TechRadar