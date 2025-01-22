Завораживающие новые оттенки Dyson Airwrap могут склонить меня к покупке

Dyson представила две новые расцветки для своих популярных средств для укладки волос, и я в восторге. Новые оттенки называются «Ясписовый Сливовый» и «Красный Бархат и Золото». Они будут доступны для всей линейки средств для ухода за волосами, включая многофункциональный стайлер Airwrap i.d., фен Supersonic и стайлер Airstrait для укладки влажных волос.

Хотя мне не совсем не нравятся текущие варианты фиолетово-оранжевого или бирюзового цветов, они больше напоминают образы ведущих детских ТВ-шоу, чем тот вид, который я бы ожидала от средства для ухода за волосами стоимостью свыше $400 / £350. Новые варианты цветов создают более роскошное ощущение, соответствующее премиальной стоимости, и отлично подойдут для взрослого туалетного столика. Я давно присматривалась к Airwrap, и это может стать причиной для покупки. Реклама

Оттенок «Ясписовый Сливовый» уже можно приобрести напрямую у Dyson UK, а варианты «Красный Бархат и Золото» появятся в конце февраля. Пока что нет информации о доступности в других странах, хотя представитель Dyson сообщил нам, что новые варианты станут доступны позднее в США и Австралии.

Dyson заявляет, что новые расцветки «специально разработаны для того, чтобы подчеркнуть любовь, индивидуальность и маленькие, но значимые моменты ухода за собой». Опция «Ясписовый Сливовый», объединяющая фиолетовый и сливовый оттенки с деталями в розовом цвете, символизирует «силу и самопознание». Модель «Красный Бархат и Золото» воплощает «изящество и современную красоту».

Я сразу этого не понял, но новые цвета действительно выглядят очень привлекательно. Версия «Красный Бархат» отвечает текущему увлечению бордовым цветом, охватывающему мир моды.

Мы постоянно считаем, что средства для укладки от Dyson входят в число лучших, что можно купить. Стремясь выделиться на рынке красоты, бренд завоевал известность благодаря своему фену Supersonic, который переосмыслил традиционную форму фена, сделав его более обтекаемым и переместив вес в ручку для облегчения управления. Текущая версия – Dyson Supersonic Nural – добавляет некоторые умные функции для более удобного процесса укладки.

За ним последовал инновационный прибор Dyson Airwrap, который использует эффект Коанда для создания локонов без экстремальной жары, характерной для традиционных щипцов для завивки. Совсем недавно Dyson выпустила Airstrait, который снова отказался от высоких температур, характерных для обычных утюжков для выпрямления, и использует концентрированные потоки воздуха для сглаживания волос. Все эти варианты теперь доступны в новых цветах.

Источник: TechRadar