Какие последствия выхода из ВОЗ для США и всего мира

В первый день пребывания на посту президента Дональд Трамп подписал указ о выходе США из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) — шаг, который, по мнению экспертов, делает менее защищенными как США, так и другие страны от инфекционных заболеваний и других угроз общественному здоровью.

Выход из ВОЗ Реклама

Доктор Ашиш Джа, декан школы общественного здравоохранения Университета Брауна и бывший координатор Белого дома по вопросам ответа на COVID-19, комментирует: «Для американцев последствия могут быть не сразу очевидны, но в мире, где многие факторы способствуют вспышкам заболеваний, Америка не может управляться с ними в одиночку. Нам нужна эффективная работа ВОЗ, чтобы обеспечить безопасность не только мира, но и самих американцев».

Как утверждает доктор Том Фриден, президент и генеральный директор некоммерческой организации Resolve to Save Lives и бывший директор Центров по контролю и профилактике заболеваний США, «основной вывод в том, что выход из ВОЗ делает американцев и мир менее безопасными».

ВОЗ выражает сожаление в своем заявлении в ответ на указ Трампа, надеясь на пересмотр решения США. «Мы стремимся к конструктивному диалогу для поддержания сотрудничества между США и ВОЗ, что принесет пользу здоровью миллионов людей по всему миру».

История вопроса

Это уже вторая попытка Трампа вывести США из ВОЗ. В 2020 году, в разгар пандемии, он подал письмо Генеральному секретарю ООН с намерением выйти из организации. Однако ухода не случилось: через шесть месяцев президент Байден сообщил, что США остаются членом ВОЗ. В новом указе Трамп ссылается на «неэффективное управление пандемией COVID-19, необходимость реформ и политическое влияние на ВОЗ».

Трамп считает, что финансовые взносы США в ВОЗ, которые в последние десять лет составляли от 100 до 122 миллионов долларов, являются «непропорционально большими» по сравнению с другими странами. США также выделяли значительно больше добровольных взносов: в 2022-2023 годах эта сумма достигла почти 1,3 миллиарда долларов.

Что будет дальше?

В соответствии с соглашением с ВОЗ, США должны предоставить уведомление за год и оплатить все остающиеся обязательства перед уходом. Тем не менее, это соглашение было принято Конгрессом в 1948 году, и неясно, потребуется ли Конгрессу действие для реализации выхода.

Лоренс Гостин, профессор и председатель кафедры глобального здравоохранения в Университете Джорджтауна, считает, что это решение может повлечь за собой юридические последствия, поскольку для выхода из ВОЗ может потребоваться одобрение Конгресса.

Мнения экспертов

Эксперты вызывают тревогу по поводу краткосрочных и долгосрочных последствий для общественного здравоохранения. Доктор Майкл Остерхолм отмечает, что ВОЗ является важнейшей организацией по управлению и реагированию на проблемы общественного здравоохранения. Выход из ВОЗ может снизить инвестиции в собственное здоровье в США.

Кроме того, хотя в ВОЗ не обходится без критики, эксперты считают, что выход из организации не приведет к эффективным изменениям. По мнению Пола Шпигеля из Университета Джонса Хопкинса, выход и прекращение финансирования только осложнит реформы и работу ВОЗ.

Роль ВОЗ

ВОЗ, состоящая из 194 стран-членов, ответственна за множество важных программ, таких как разработка вакцин. ВОЗ координировала искоренение оспы и работает над ликвидацией полиомиелита. Будучи членом, США имеют доступ к информации о болезнях и разработкам вакцин.

Угрозы для США

Если США выйдут из ВОЗ, страна может потерять доступ к глобальной базе данных по инфекционным заболеваниям, что может сделать ее более уязвимой перед микробными угрозами. Выход также лишает США важных ролей в формировании мировой политики в области здравоохранения.

Уход США оставит финансовую брешь, которую вряд ли смогут закрыть другие страны, за исключением Китая, который уже увеличил свою финансовую поддержку ВОЗ.

Общие риски для мира

Без членства США ВОЗ потеряет тесные связи с известным своим опытом Центром по контролю и профилактике заболеваний США. Потеря такого взаимодействия ослабит глобальные усилия по борьбе с инфекциями и укреплению здравоохранения.

ВОЗ способствует международному сотрудничеству с целью улучшения здоровья. Укрепление организации делает всех более защищенными, а ослабление — наоборот.

Источник: Time