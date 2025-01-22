Что произошло, когда Трамп вышел из Парижского соглашения в прошлый раз?

На своем первом дне возвращения в должность Президент Дональд Трамп подписал указ о начале процесса официального выхода Соединенных Штатов из Парижского соглашения по климату, важного международного договора, который нацелен на сдерживание глобального потепления ниже 2°C.

Это уже второй случай, когда Трамп принимает такое решение, так как ранее он уже объявлял о выходе США из соглашения во время своего первого срока в 2017 году. На этой неделе США станут одной из четырех стран в мире, которые не участвуют в этом договоре, что вызвало критику со стороны защитников окружающей среды и мировых лидеров. Реклама

Хотя предыдущий период, когда США не были частью соглашения, длился всего четыре месяца — выход был завершен в ноябре 2020 года, а президент Джо Байден вернул страну в Парижское соглашение в начале 2021 года, — его последствия были глубокими. Этот процесс не только подорвал международную климатическую дипломатию, но и нанес ущерб доверию к США на мировой арене, сигнализируя об их непредсказуемости и отходе от глобального лидерства в критический момент климатического кризиса. Запуск также остановил важные взносы в климатическое финансирование, оставив развивающиеся страны без необходимой поддержки для смягчения и адаптации к изменениям.

Тем не менее, новость о выходе на этой неделе не стала сюрпризом: несмотря на критику в свой первый срок, Трамп давно обещал выйти из соглашения, если вернется к власти, называя его во время своей кампании за второй срок «несправедливым» и «односторонним». Его риторика повторяет прежние обоснования выхода: якобы соглашение накладывает несправедливые экономические бремена на США, позволяя другим странам, таким как Китай, продолжать загрязнять.

Теперь, когда Трамп снова инициирует процесс выхода из соглашения, немедленные последствия могут повторить предыдущие. Некоторые защитники окружающей среды беспокоятся, что этот шаг снова подорвет позиции страны в глобальных усилиях по борьбе с изменением климата, возможно, воодушевляя другие страны уменьшать свои обязательства. «Администрация Трампа должна сосредоточиться на развитии нашей чистой энергетической отрасли,» говорит Джина МакКарти, которая служила советником по климатическим вопросам при президенте Джо Байдене. «Соединенные Штаты должны продолжать проявлять лидерство на международной арене, если мы хотим участвовать в том, как триллионы долларов инвестиций, политики и решений будут формировать курс нашей экономики и возможностей мира в борьбе с изменением климата.»

Чтобы лучше понять, каковы могут быть последствия на этот раз, рассмотрим некоторые из последствий предыдущего выхода Трампа из Парижского соглашения по климату.

Ослабленная международная климатическая дипломатия

Когда Трамп объявил о выходе США из климатического соглашения в 2017 году, это имело отголоски по всему миру. Почти 200 стран взяли на себя обязательства сократить выбросы парниковых газов в рамках договора, принятого в 2015 году, и установили амбициозные цели по сдерживанию повышения температуры значительно ниже 2°C и, в идеале, ниже 1,5°C.

Этот выход сильно ослабил позиции США в международных климатических переговорах и отправил сигнал нестабильности другим странам.

В отсутствие лидерства США, такие страны, как Китай, Индия и члены Европейского Союза стали более активно заявлять о себе в вопросах, связанных с климатом. В частности, Китай воспользовался вакуумом, оставленным США, позиционируя себя лидером в глобальном переходе на зеленую энергию. Хотя Китай по-прежнему остается крупнейшим источником углеродного загрязнения, он выполнил свои цели по возобновляемым источникам в 2024 году на шесть лет раньше срока и установил больше солнечных и ветровых электростанций, чем любая другая страна.

Выход США также нарушил важные альянсы с другими странами, которые стремились к амбициозным климатическим достижениям. Климатические переговоры во многом застопорились при первом сроке Трампа, что заставило некоторые страны сомневаться в надежности США как партнера в решении климатического кризиса.

Прекращение финансирования климатических программ

Одним из самых значительных последствий выхода США из Парижского соглашения стало внезапное прекращение климатического финансирования. Администрация Обамы взяла на себя обязательство делать взносы в Зеленый климатический фонд (GCF), который помогает развивающимся странам смягчать последствия изменения климата и адаптироваться к ним. С выходом США из соглашения финансирование этой инициативы было немедленно прекращено, лишая страны Южного полушария необходимых ресурсов.

Фонд был разработан, чтобы помочь развивающимся странам перейти к возобновляемым источникам энергии, строить устойчивую инфраструктуру и адаптироваться к стремительно меняющемуся климату. США обещали выделить $3 миллиарда на этот фонд, однако при Трампе только доля этого обязательства была выполнена. Отсутствие финансовой поддержки также замедлило глобальный прогресс в адаптации к климату и сокращении выбросов, особенно в бедных странах, наиболее уязвимых к последствиям изменения климата.

Страны, которые уже полагались на эти средства, такие как небольшие островные государства и страны Африки, выразили недовольство невыполнением обязательств США, которые были ключевыми для успеха Парижского соглашения. «Сохранение температуры в пределах 1,5 градусов — это, по сути, вопрос выживания,» заявил главный климатический представитель Эфиопии Дебасу Байлейгн Эясу, который председательствовал в Форуме уязвимых к климату стран (CVF), группе развивающихся стран, наиболее подверженных угрозам изменения климата.

Экологические откаты

На внутреннем фронте выход США из Парижского соглашения сопровождался серией дерегулирующих мер, которые подорвали усилия страны по сокращению выбросов. Администрация Трампа свернула более 100 экологических правил, от стандартов топливной эффективности для автомобилей до ограничений на выбросы электростанций.

Наиболее символичными из этих изменений стало решение ослабить ограничения на угольные электростанции, являющиеся основным источником парниковых газов в США. Тогда Трамп заявил, что эти меры направлены на восстановление энергетического сектора США и рост рабочих мест в угледобывающих регионах. Однако многие эксперты предупредили, что такие шаги затруднят выполнение целей США по сокращению выбросов в рамках Парижского соглашения, которое было согласовано с более широкими мировыми целями по ограничению потепления ниже 2°C.

Кроме того, выход Трампа был воспринят как открытое приглашение для других стран сократить свои собственные климатические обязательства. В то время как некоторые страны, особенно в Европе, подтвердили свои обязательства перед соглашением, глобальный импульс к сокращению выбросов застопорился на фоне отступления США.

Источник: Time