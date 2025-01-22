Что нужно знать о ‘Stargate’ – новом проекте OpenAI

Президент Дональд Трамп во вторник объявил о создании совместного предприятия стоимостью 500 миллиардов долларов между OpenAI, Softbank, MGX и Oracle. Цель этого проекта — строительство новых дата-центров для поддержки следующей волны искусственного интеллекта (ИИ), что сигнализирует о готовности его администрации поддержать развитие технологии.

Планы, задуманные еще до прихода Трампа к власти и не связанные с финансированием из государственного бюджета, предполагают возведение крупномасштабных дата-центров на территории США. Эти центры будут оборудованы тысячами современных компьютерных чипов, необходимых для обучения новых ИИ-систем. Реклама

Трамп поддержал проект, мотивируя это вопросами национальной конкуренции. «Мы хотим, чтобы это оставалось в нашей стране; Китай — наш конкурент», — заявил он. «Я собираюсь оказать значительную помощь через специальные декларации — у нас чрезвычайная ситуация, мы должны построить все это».

Такие заявления совпадают с недавними выступлениями руководителей компаний в области ИИ, таких как Сэм Альтман из OpenAI, который присутствовал на объявлении в Белом доме. Альтман в последние месяцы особенно активно выступал за то, чтобы США ускорили строительство энергетической и дата-центровской инфраструктуры для создания мощного ИИ раньше, чем это сделает Китай.

Задача состоит в том, чтобы построить дата-центры на американской земле, что позволит США сохранить суверенитет над создаваемыми и запускаемыми там ИИ-моделями. Тем не менее, часть финансирования для проекта Stargate поступит из-за рубежа, в частности от MGX, инвестора, принадлежащего суверенному фонду Абу-Даби, и Softbank, который базируется в Японии.

OpenAI и Oracle уже давно работают над расширением мощностей дата-центров в США, и, как сообщается, на некоторых объектах проекта Stargate строительство уже началось. Поддержка нового президента является победой как для OpenAI, стремившейся заручиться благосклонностью Трампа, так и для самого Трампа, выбравшего ИИ в качестве средства для укрепления экономики США и достижения доминирования над Китаем.

Проект Stargate также положит конец эксклюзивному облачному партнерству OpenAI с Microsoft, что позволит стартапу тренировать свои модели с другими провайдерами. В обмен на ранние инвестиции OpenAI согласилась тренировать свои ИИ только на системах Microsoft. Однако внутри компании были недовольства из-за недостатка вычислительных мощностей, предоставляемых Microsoft. Тем не менее, Microsoft остается крупным инвестором OpenAI и получает долю доходов компании.

Что может значить Stargate?

Цель проекта Stargate состоит в создании инфраструктуры для построения более мощных ИИ-систем, которые смогут выполнять экономически значимые задачи быстрее и лучше людей или делать новые научные открытия. Многие инвесторы и руководители в области ИИ верят, что такая технология, известная как искусственный общий интеллект, может быть достигнута в ближайшие пять лет или даже раньше.

Однако, чтобы прийти к этому, необходимо сначала обучить ИИ. Это представляет проблему, так как для тренировки более крупной ИИ-модели требуется больше взаимосвязанных чипов в дата-центре и большее энергопотребление. В настоящее время мощность ИИ ограничена этими двумя факторами, особенно мощностью энергоснабжения.

Stargate предполагает не только строительство новых дата-центров для размещения самых современных чипов, но и новых объектов энергоснабжения, которые смогут обеспечить эти центры огромным количеством энергии, необходимым для тренировки ИИ. Такие тренировки могут занимать месяцы, когда чипы работают круглосуточно, чтобы формировать нейронную сеть на основе большого объема данных.

«Они должны производить много электроэнергии, и мы сделаем так, чтобы это производство было очень легким, на своих собственных заводах, если они захотят — на ИИ-заводе они построят свою собственную генерацию энергии, и это будет невероятно», — сказал Трамп во вторник. «Это технологии и искусственный интеллект, сделанные в США».

Вероятно, большая часть этой энергии будет поступать из ископаемого топлива. Трамп обещал «освободить» добычу нефти и газа и пытался затормозить переход сети на возобновляемую энергию. Чтобы справиться с растущим спросом на электроэнергию со стороны американских дата-центров, компании по коммунальным услугам откладывают вывод из эксплуатации угольных электростанций и добавляют новые газовые станции.

Будет ли реализован Stargate?

Проект уже стартовал. Как сообщается, строительство дата-центра в Абилине, штат Техас, который станет частью проекта Stargate, уже начато. Однако не все из обещанных 500 миллиардов долларов для совместного предприятия будут доступны сразу. Согласно заявлению OpenAI, на первом этапе Stargate будет задействовано лишь 100 миллиардов долларов, остальная сумма будет вложена в течение следующих четырех лет.

Объявление о проекте Stargate стало редким моментом разногласия между Трампом и его наиболее влиятельным политическим сторонником Илоном Маском. «На самом деле у них нет денег», — написал Маск в соцсетях вскоре после объявления. «SoftBank обеспечил существенно меньше 10 миллиардов. У меня есть надежные данные».

Маск и Альтман имеют долгую и непростую историю взаимоотношений. Они совместно основали OpenAI, но Маск покинул проект в 2019 году после неудачной попытки стать его генеральным директором. Сейчас он владеет конкурентной ИИ-компанией xAI и подал иск против Альтмана, обвиняя его в отступлении от первоначальных принципов OpenAI. Альтман опроверг обвинения Маска, приглашая его посетить первый сайт, который уже находится в стадии строительства. «Это замечательно для страны. Я понимаю, что то, что хорошо для страны, не всегда оптимально для ваших компаний, но в вашей новой роли я надеюсь, что вы будете ставить интересы США на первое место», — написал он. Ранее он отметил: «Я искренне уважаю ваши достижения и считаю, что вы самый вдохновляющий предприниматель нашего времени». Представитель OpenAI на просьбу о комментариях не ответил.

Независимо от финансовых средств Stargate, глупо было бы списывать со счетов массивный всплеск строительства дата-центров на территории США. Технологические компании уже вкладывают миллиарды в создание объектов, где они могут обучать свои новые ИИ-системы. И с Трампом в Овальном кабинете, видимо, они сумели убедить высшие эшелоны власти, что строительство большего количества инфраструктуры для ИИ — это неотложный приоритет в области национальной безопасности. «Мы бы не смогли этого сделать без вас, господин президент», — сказал Альтман в Белом доме во вторник, обращаясь к Трампу. «И я в восторге, что мы можем сделать это».

Источник: Time