Обзор Cherry XTRFY M68 Pro: игровая мышь с нестандартным дизайном и отличной производительностью

Краткий обзор Cherry XTRFY M68 Pro

На первый взгляд Cherry XTRFY M68 Pro не выделяется среди игровых мышей своим внешним видом. Её простой дизайн белой модели, которую я тестировал, акцентирован черными боковыми кнопками и элементами на колесике прокрутки. Логотип тоже не бросается в глаза, а RGB-подсветка отсутствует. Пока всё довольно стандартно.

Тем не менее, передняя часть Cherry XTRFY M68 Pro выглядит иначе. Кнопки мыши высоко приподняты сзади и резко изгибаются вниз, что сдвигает точку касания к кончикам пальцев, что было необычно для меня по сравнению с другими игровыми мышами. Реклама

Мышь весит всего 55 граммов, и не так много полноразмерных беспроводных игровых мышей легче этой. Она легче Razer DeathAdder V3 Pro на восемь граммов, а Turtle Beach Burst 2 Air весит всего 47 граммов.

Основные кнопки у M68 Pro кажутся прочными, но нажимаются легко. Боковые кнопки также удобны в использовании. Колесо прокрутки чётко поделено на сегменты, что обеспечивает гладкое и контролируемое вращение, а резиновая поверхность усиливает надежность при нажатии. В общем Cherry XTRFY M68 Pro производит впечатление надежно собранной игровой мыши.

Скейтсы сравнительно тонкие, поэтому при маневрировании ощущается поверхность стола. Однако, M68 Pro не царапается и не касается дна, как это бывает с другими мышами с недостаточной прокладкой. Это впечатляет, учитывая, что здесь всего две скейтсы сверху и снизу. Однако, лучше использовать эту мышь на коврике, чтобы добиться максимального удобства.

USB-порт расположен в правом заднем углу M68 Pro, что, вероятно, вызовет мнения о нестандартности расположения. Однако это решение избавляет от трения, и даже при использовании прилагаемого плетеного кабеля для проводной работы это не станет проблемой. Порт глубоко утоплен, что исключает случайное отключение. Но замечание: если вы правша и ваш стол для компьютера расположен справа, кабель не будет мешать.

Кнопка снизу, переключающая различные настройки и режимы, неудобна, потому что находится на одном уровне с поверхностью. Это особенно заметно при нажатии в комбинации с боковыми кнопками, чтобы активировать режимы сенсора. Я испытывал трудности, чтобы последовательно её активировать. Настройка большинства функций M68 Pro сложна из-за запутанных комбинаций кнопок. Эти комбинации необходимы из-за недостатка кнопок и отсутствия программного обеспечения, но оставлять их активными при удержании – ошибка. Параметры указаны через разные цвета на небольшом боковом светодиоде, поэтому инструкция может потребоваться, пока не запомните их наизусть.

Когда вы освоитесь с комбинациями, в M68 Pro можно произвести множество настроек. Несмотря на отсутствие ПО, имеется восемь предустановок CPI, которые подходят для большинства пользователей. Также можно выбрать из четырёх временных задержек от 2мс до 12мс. Имеется только два уровня высоты подъема – 1мм и 2мм, а также шесть частот опроса (четыре проводной) с верхним пределом в 1K Гц.

Переключение режимов сенсора проходит успешно в играх: режим Pro Gaming особенно отзывчив и точен, что идеально подходит для шутеров. Cherry утверждает, что батарея M68 Pro может держаться до 90 часов. Хотя мне не удалось точно замерить, после нескольких дней использование светодиод оставался зеленым, показывая заряд между 75 и 100%.

Чтобы увидеть уровень заряда, нужно зажать обе боковые и левую кнопку мыши на три секунды. Это не самое удобное решение, так как кнопки активны. В любом случае, данная мышь демонстрирует высокую производительность.

Cherry XTRFY M68 Pro впечатляет отзывчивостью и легкостью управления. Для некоторых её уникальная форма и особенности подойдут идеально. Мышь не из дешёвых, но дешевле Razer DeathAdder V3 Pro. Хотя последняя настраивается через удобное программное обеспечение Razer Synapse. Если обходитесь без 8K частоты и встроенной батареи, то Cooler Master MM311 – достойная беспроводная альтернатива с хорошей ценой.

Цена и доступность Cherry XTRFY M68 Pro

M68 Pro продается за $129 / £139 / AU$214. Доступен один белый вариант и два черных: с серыми акцентами и с желтыми, на которых изображен логотип команды Team Vitality вместо Cherry XTRFY.

Особенности:

Интерфейс: Беспроводной (2.4ГГц)

Эргономика: Симметричная для правшей

Кнопки: 6

DPI: До 26,000

Вес: 55г

Стоит ли покупать Cherry XTRFY M68 Pro?

Покупка Cherry XTRFY M68 Pro может быть оправдана благодаря её уникальной форме и замечательной игровой производительности. Однако, немного не хватает в плане вариантов настройки и удобства в эксплуатации. В то же время она способна конкурировать с другими топовыми моделями.

Источник: TechRadar