Baza: на выставке во Владивостоке в руках курсанта взорвалась мина

Инцидент на выставке ко Дню военного инженера во Владивостоке

Во Владивостоке, на выставке, посвященной Дню военного инженера, произошел несчастный случай с участием курсанта. На мероприятии, в котором были представлены различные экспонаты, в том числе военная техника и вооружение, произошло ЧП с боеприпасом американского производства.

Происшествие

Во время осмотра выставки студент второго курса оказался особенно заинтересован представленным боеприпасом — миной производства США. Молодой мужчина взял ее в руки, и вскоре после этого произошло детонирование. В результате взрыва курсант получил серьезные минно-взрывные травмы. Реклама

Последствия

Травмы, полученные курсантов, были множественными. Его немедленно доставили в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи. Характер повреждений неизбежно повлияет на дальнейшее состояние здоровья пострадавшего и его обучение.

Меры безопасности

Этот инцидент поднимает важные вопросы о соблюдении правил безопасности на выставках с демонстрацией военного оборудования. Необходимо обеспечить более строгий контроль за потенциально опасными экспонатами и обучить персонал и участников правилам обращения с такого типа объектами.