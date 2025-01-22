Австралия расследует серию антисемитских преступлений

МЕЛЬБУРН — Австралийские детективы занимаются расследованием возможного участия иностранных структур, финансирующих преступников для совершения антисемитских нападений в стране, сообщили в полиции в среду.

Рис Кершоу, комиссар федеральной полиции Австралии, в среду проводил встречу с руководителями полиции штатов для обсуждения увеличения числа случаев антисемитских преступлений в Австралии с начала войны между Израилем и ХАМАС, разразившейся 7 октября 2023 года. Реклама

«Мы полагаем, что за некоторыми инцидентами могут стоять наёмные преступники», — заявил Кершоу журналистам в столице страны, Канберре. «Наша задача — выяснить, кто платит этим преступникам, где они находятся, в Австралии или за её пределами, и каковы их мотивы», — добавил Кершоу.

Кершоу не отвечал на вопросы журналистов.

На брифинге по антиевреизму во вторник Кершоу сообщил федеральным и государственным лидерам, что детективы расследуют 15 серьёзных заявлений о преступлениях на почве антисемитизма.

«Мы изучаем возможность того, что иностранные субъекты или лица заплатили местным преступникам в Австралии за совершение этих преступлений в наших районах», — сказал Кершоу после встречи во вторник. «Мы исследуем, каким образом — и были ли они оплачены, например, через криптовалюту, что может занять больше времени для идентификации», — добавил он.

Полиция также изучает, вовлечена ли молодёжь в антисемитизм и не была ли она радикализирована онлайн с побуждением к антисемитским действиям, сообщил Кершоу.

Премьер-министр Энтони Албанизе в среду отказался комментировать, кто может финансировать антисемитские преступления в Австралии.

«Важно, чтобы люди понимали источник некоторых из этих атак, и похоже, что часть из них совершают люди, которые не имеют определённых претензий, не мотивированы идеологией, а являются наёмниками», — заявил Албанизе журналистам.

Атака с поджогом и нанесением граффити на детский центр возле синагоги в Сиднее во вторник стала последней в череде целенаправленных атак в крупнейших городах Австралии, Сиднее и Мельбурне, где проживает 85% еврейского населения страны.

Поджоги и другие атаки были направлены против зданий, бизнесов и автомобилей. Один человек получил ожоги в результате пожара в синагоге в Мельбурне в декабре.

После пожара в детском центре полиция штата Новый Южный Уэльс сообщила, что число детективов, работающих в подразделении Strike Force Pearl, созданном для расследования антисемитских преступлений, было удвоено с 20 до 40 человек.

Детективы Strike Force Pearl во вторник ночью арестовали 33-летнего мужчину и предъявили ему обвинение в попытке поджога синагоги в внутреннем районе Сиднея, Ньютаун, 11 января. Жидкая горючая смесь сгорела, не поджегшая здание. Красные свастики также были нарисованы на наружной стене.

По словам полиции, поимка предполагаемого сообщника обвиняемого ожидается в ближайшее время.

Источник: Time