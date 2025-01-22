Интеллектуальные функции Apple по умолчанию активированы в iOS 18.3

22.01.2025
Интеллектуальные функции Apple по умолчанию активированы в iOS 18.3 Интеллектуальные функции Apple по умолчанию активированы в iOS 18.3

Apple Intelligence будет активирована по умолчанию начиная с iOS 18.3, iPadOS 18.3 и macOS 15.3.

Включение AI-функций:

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  • В релизных заметках, обнаруженных 9to5Mac, компания Apple сообщает, что функции на основе искусственного интеллекта будут автоматически включены для новых пользователей или тех, кто обновится до последних версий операционных систем.
  • Обновление с функциями ИИ будет доступно лишь на устройствах, поддерживающих Apple Intelligence. К ним относятся iPhone 15 Pro и более поздние модели, iPad и Mac с чипом Apple Silicon M1 или более новыми версиями, а также последняя версия iPad mini.

Процесс включения и отключения:

  • Для пользователей, впервые устанавливающих или обновляющих операционную систему до macOS 18.3, Apple Intelligence будет автоматически активирована во время начальной настройки устройства.
  • Пользователи смогут воспользоваться возможностями Apple Intelligence после завершения настройки.
  • Для отключения Apple Intelligence необходимо перейти в раздел «Настройки Apple Intelligence и Siri» и деактивировать опцию Apple Intelligence. Это отключит ИИ-функции на их устройстве.
  • Как упоминается в заметках Apple, после обновления устройства будет необходимо вручную отключить Apple Intelligence, если вы не хотите использовать такие функции, как суммаризация уведомлений на основе ИИ, Image Playground и инструменты для редактирования текста на устройстве.
  • Для отключения Apple Intelligence нужно пройти в раздел «Настройки Apple Intelligence и Siri» и отключить соответствующий переключатель.

Обновления и корректировки:

  • На прошлой неделе тестировщики бета-версии iOS 18.3 заметили обновление, которое приостановит суммаризацию уведомлений на основе ИИ для новостных и развлекательных приложений после того, как функция некорректно передала новостной заголовок BBC.
  • Apple также упростит идентификацию суммированных уведомлений на экране блокировки iPhone и отметит, что они «могут содержать ошибки».

Источник: TheVerge

ПульсХаб
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