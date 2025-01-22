Apple Intelligence станет активным по умолчанию в iOS 18.3 и macOS Sequoia 15.3

Изменения в активации Apple Intelligence в новых версиях ОС

Apple Intelligence автоматически включится в следующей версии iOS , которая ожидается в скором времени. Эта функция была доступна по желанию пользователей с момента её дебюта в октябре 2024 года, однако теперь она будет активироваться автоматически. Реклама

Переход произойдет вместе с выпуском iOS 18.3, iPadOS 18.3 и macOS Sequoia 15.3. Тем не менее, пользователи смогут отключить эту опцию в Настройках по своему усмотрению.

Если вы ждали такие функции, как Genmoji, Image Playground или сводки уведомлений с возможностью их настройки для отдельных приложений, то следующая версия iOS и macOS значительно расширит ваши возможности.

В последнем бета-выпуске для разработчиков iOS 18.3 и macOS Sequoia 15.3 наблюдается автоматическое включение Apple Intelligence. Таким образом, если ваше устройство поддерживает данную функцию, она будет активирована по умолчанию, и деактивировать её можно будет через настройки.

Это изменение не удивительно, так как после обновления на экране начальной настройки устройства вы будете уведомлены о включении данной функции и её преимуществах.

Apple Intelligence предлагает улучшенную Siri, инструменты для работы с текстом, интеграцию с ChatGPT, Image Playground, обновленные возможности в приложении Фото и другие функции. Несмотря на это, не стоит ожидать значительных изменений в нынешнем обновлении, так как компания лишь укрепляет возможность контроля над сводками уведомлений и исправляет ошибки, обнаруженные в предыдущих версиях.

Функция автоактивации пакета AI появилась после запуска Apple Intelligence в 2024 году с выходом iOS 18.1, iPadOS 18.1 и macOS Sequoia 15.1. Большинство возможностей по-прежнему рассматриваются как бета, и компания приветствует отзывы пользователей.

В обновлениях iOS 18.3, iPadOS 18.3 и macOS Sequoia 15.3, которые недавно поступили в бета-версии для разработчиков, особенное внимание уделено устранению багов и добавлению контроля за уведомлениями. Ожидается, что публичные бета-версии станут доступны в ближайшее время, за которыми последует и полная версия для всех поддерживаемых устройств.

И если вы еще не попробовали Apple Intelligence, знайте, что iOS 18.3 и ей соответствующие версии macOS и iPadOS автоматически активируют её; и не забудьте насладиться созданием Genmojis.

Источник: TechRadar