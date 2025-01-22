Аналитик прогнозирует, что мем-коин на базе Solana готовится к взрывному росту на 300% – подробности внутри.

Криптоаналитик CobraVanguard дал позитивный прогноз для мем-криптовалюты Solana под названием MYRO. По мнению аналитика, токен готов к впечатляющему скачку цены на 300%, и он объяснил, как это может произойти.

Мем-криптовалюта Solana MYRO готова к 300%-му скачку Реклама

Согласно сообщению от аналитика, мем-криптовалюта Solana MYRO готова к 300%-му скачку в цене. Было замечено, что на дневном графике сформировался бычий клин, что может позволить цене подняться до приблизительно $0,15. Аналитик подчеркнул, что торговая возможность уже появилась, но призвал участников рынка проявлять осторожность из-за текущей волатильности крипторынка. Причиной последнего снижения служит токен Trump, который оттянул ликвидность от других мем-токенов Solana.

Несмотря на это, данная аналитика вселяет некоторую надежду относительно цены MYRO, которая резко снизилась после достижения исторического максимума $0,44 в марте прошлого года. Текущее падение до 90% от своего исторического максимума объясняется тем, что новые мем-токены в экосистеме Solana оттягивают ликвидность от более старых токенов.

MYRO может продемонстрировать скачок цены на 600%

Криптоаналитик Javon Marks выражает еще более оптимистичный прогноз по отношению к мем-криптовалюте Solana MYRO, предполагая, что цена может увеличиться более чем на 600%. Аналитик отметил, что цена на дневном нелогарифмическом графике уже вышла из крупного нисходящего клина.

Аналитик предполагает, что цена может достигнуть цели в $0,417776, что составляет более 630% от текущих уровней, позволяя MYRO увеличить свою стоимость в 7 раз. Ещё один аналитик, Yzzz, также указал на бычий момент для токена, предполагая начало «веселья» и возможный бычий разворот. Он также отметил, что BYBIT, криптобиржа, владеет 20% предложения, и это может в будущем способствовать значительному росту цены.

На момент написания статьи цена MYRO торгуется на уровне около $0,039, снизившись более чем на 10% за последние 24 часа.

Источник: Bitcoinist