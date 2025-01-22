Аналитик: в игровой индустрии надеются, что GTA 6 будет стоить до $100

Grand Theft Auto 6 может стоить от 80 до 100 долларов, по мнению аналитика отрасли.

Некоторые представители игровой индустрии «надеются», что цена на GTA 6 будет выше, чтобы другие также могли поднять свои цены.

GTA 6 может стать первой игрой, превысившей отметку в 70 долларов.

Аналитик утверждает, что в игровой индустрии есть те, кто надеется, что стоимость Grand Theft Auto 6 достигнет 100 долларов. Согласно отчету «Состояние видеоигр в 2025 году», опубликованному Epyllion, некоторые разработчики и издатели испытывают надежду, что Take-Two установит цену на GTA 6 на уровне от 80 до 100 долларов, вместо текущего стандарта в 70 долларов.

Если Take-Two преодолеет «барьер в 70 долларов», стоимости 50-долларовых игр могут возрасти до 60, 60-долларовые — до 70, а 70-долларовые — до 80 долларов и так далее. Реклама

AAA-видеоигры уже стоят недешево, однако аналитик заявляет, что GTA 6 за 70 долларов станет «самой дешевой» игрой серии Grand Theft Auto, когда-либо выпущенной.

«Цены на упакованные игры никогда не были ниже в реальном выражении, чем сегодня, несмотря на то, что бюджеты находятся на рекордно высоком уровне и рост числа игроков застопорился,» объяснил аналитик. «GTA 6 может заново установить высокие цены на упакованные видеоигры после десятилетий дефляции, несмотря на значительный рост затрат.»

Следом за публикацией отчета Майкл Доус, директор по изданию в Larian Studios, ответил: «Вы не должны это говорить вслух!»

«Хорошая компания увеличивает зарплаты в соответствии с инфляцией, чтобы персонал не испытывал финансовых затруднений, но цены на игры не росли с инфляцией,» добавил Доус.

«Это не является основной причиной нынешних проблем в индустрии, но является неудобной истиной. С другой стороны, ответственность разработчика игр заключается в том, чтобы показать игру, которая оправдывает ожидания и инвестиции игрока.»

Несмотря на ценовую политику, GTA 6, победившая быть выпущена осенью 2025 года, прогнозируется достигнуть совокупной выручки в 3.2 миллиарда долларов за первые 12 месяцев, что почти в два раза больше, чем за тот же период достигло Grand Theft Auto 5.

Источник: TechRadar