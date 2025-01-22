Adobe Premiere Pro теперь позволяет находить видеоклипы через их описание.

В редакторе Premiere Pro появилась новая возможность поиска, основанная на распознавании изображений с помощью искусственного интеллекта. Теперь пользователи могут находить видео, описывая их содержимое. Это одна из ряда новых функций, которые компания Adobe добавляет в Premiere Pro, After Effects и Frame.io, чтобы сэкономить время видеоредакторам при работе над проектами.

Пользователи могут вводить такие запросы, как «человек, катающийся на скейте с бликами линз», чтобы находить соответствующие фрагменты в своей библиотеке медиафайлов. По словам Adobe, их искусственный интеллект способен автоматически распознавать «объекты, локации, ракурсы камеры и прочее», а также устные слова, при условии, что видео сопровождается транскрипцией. Эта функция не распознает звук и не идентифицирует конкретных людей, однако может анализировать метаданные видеозаписей, что позволяет находить клипы по датам съемок, местоположению и типам камер. Анализ медиа проводится на устройстве, поэтому подключение к интернету не требуется, и Adobe подчеркивает, что содержимое видео пользователей не используется для обучения искусственного интеллекта. Реклама

Наряду с этой функцией также запускается возможность перевода видеосубтитров на 17 языков. В Premiere Pro можно одновременно открыть несколько дорожек субтитров, что облегчает просмотр и редактирование нескольких переводов. Поисковая панель с поддержкой медиаразведки и перевод субтитров уже доступны в бета-версии Premiere Pro, которая доступна всем обладателям активной подписки Creative Cloud или Premiere Pro.

В программе After Effects теперь поддерживается HDR-мониторинг, и она была обновлена с новой системой кэширования, что ускоряет предпросмотр и воспроизведение крупных файлов проектов. Теперь приложение может использовать для хранения как оперативную память, так и диск кэша вашего компьютера, что улучшает производительность. По словам компании Adobe, это позволит более старым настольным компьютерам и ноутбукам воспроизводить целые композиции без необходимости остановок для кэширования или рендеринга. Поддержка HDR и обновленная система кэширования доступны в бета-версии After Effects.

Наконец, камеры Canon C80 и C400 теперь совместимы с интеграцией Frame.io Camera to Cloud, что позволяет автоматически загружать файлы в приложение Frame.io прямо с камеры. Поддержка этой функции была добавлена в обновление прошивки Canon, выпущенное в декабре, и пользователям необходимо установить его, прежде чем использовать новую возможность.

Источник: TheVerge