Adobe Premiere Pro теперь позволяет находить видеоклипы через их описание.

22.01.2025
Adobe Premiere Pro теперь позволяет находить видеоклипы через их описание. Adobe Premiere Pro теперь позволяет находить видеоклипы через их описание.

В редакторе Premiere Pro появилась новая возможность поиска, основанная на распознавании изображений с помощью искусственного интеллекта. Теперь пользователи могут находить видео, описывая их содержимое. Это одна из ряда новых функций, которые компания Adobe добавляет в Premiere Pro, After Effects и Frame.io, чтобы сэкономить время видеоредакторам при работе над проектами.

Пользователи могут вводить такие запросы, как «человек, катающийся на скейте с бликами линз», чтобы находить соответствующие фрагменты в своей библиотеке медиафайлов. По словам Adobe, их искусственный интеллект способен автоматически распознавать «объекты, локации, ракурсы камеры и прочее», а также устные слова, при условии, что видео сопровождается транскрипцией. Эта функция не распознает звук и не идентифицирует конкретных людей, однако может анализировать метаданные видеозаписей, что позволяет находить клипы по датам съемок, местоположению и типам камер. Анализ медиа проводится на устройстве, поэтому подключение к интернету не требуется, и Adobe подчеркивает, что содержимое видео пользователей не используется для обучения искусственного интеллекта.

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Наряду с этой функцией также запускается возможность перевода видеосубтитров на 17 языков. В Premiere Pro можно одновременно открыть несколько дорожек субтитров, что облегчает просмотр и редактирование нескольких переводов. Поисковая панель с поддержкой медиаразведки и перевод субтитров уже доступны в бета-версии Premiere Pro, которая доступна всем обладателям активной подписки Creative Cloud или Premiere Pro.

В программе After Effects теперь поддерживается HDR-мониторинг, и она была обновлена с новой системой кэширования, что ускоряет предпросмотр и воспроизведение крупных файлов проектов. Теперь приложение может использовать для хранения как оперативную память, так и диск кэша вашего компьютера, что улучшает производительность. По словам компании Adobe, это позволит более старым настольным компьютерам и ноутбукам воспроизводить целые композиции без необходимости остановок для кэширования или рендеринга. Поддержка HDR и обновленная система кэширования доступны в бета-версии After Effects.

Наконец, камеры Canon C80 и C400 теперь совместимы с интеграцией Frame.io Camera to Cloud, что позволяет автоматически загружать файлы в приложение Frame.io прямо с камеры. Поддержка этой функции была добавлена в обновление прошивки Canon, выпущенное в декабре, и пользователям необходимо установить его, прежде чем использовать новую возможность.

Источник: TheVerge

ПульсХаб
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