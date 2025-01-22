Трейлер фильма A24 «Opus» стирает грань между поклонничеством и верой.

В то время как личные встречи с музыкальными звездами могут казаться почти духовными переживаниями, первый трейлер фильма студии A24 «Opus» напоминает о том, что никогда не стоит встречаться со своими кумирами.

Сценарист и режиссер Марк Энтони Грин создал сюжет, в котором музыкальный журналист Ариэль Экстон в исполнении Айо Эдебири отправляется за историей всей своей жизни. Ариэль, как никто, шокирована, узнав, что эксцентричный суперзвезда Альфред Моретти, которого играет Джон Малкович, впервые за три десятка лет покинул свое уединение, чтобы поделиться новой музыкой с избранной группой знаменитостей. Среди них секс-символ Клара, в исполнении Джульетт Льюис, и опытные представители медиа-индустрии, такие как Стэн, которого играет Мюррей Бартлетт. Реклама

Будучи молодой писательницей, Ариэль предполагает, что услышит новое произведение Моретти, когда оно будет доступно широкой публике. Однако, когда она лично получает приглашение провести выходные у Моретти, становится ясно, что он намерен, чтобы именно она одной из первых оценила его новое творчество.

Хотя все ожидают увидеть нечто необычное на территории Моретти, Ариэль в новом трейлере фильма «Opus» оказывается ошеломленной, замечая такие вещи, которые указывают на то, что один из ее кумиров, похоже, создал культ с собой в качестве лидера. Между кадрами трейлера с озадаченными и встревоженными гостями дома Моретти и Ариэль, бегущей в страхе, «Opus» выглядит как музыкальный ответ фильму Марка Майлода «Меню».

Кажется, это будет один из первых тревожных триллеров 2025 года, когда «Opus» выйдет в кинотеатрах 14 марта.

Источник: TheVerge