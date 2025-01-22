Удаленный KVM с бесплатным постоянным VPN для AI-приложений вышел в свет

GL.iNet представила устройство Comet (GL-RM1), являющееся открытым решением для удаленного КВМ (клавиатура, видео, мышь) доступа, которое работает на базе дистрибутива Linux, использующего проект с открытым исходным кодом Buildroot.

Комет предназначен для пользователей, которым необходим удаленный доступ к ПК и серверам. Устройство подключается через HDMI и USB для выполнения функций КВМ, а Ethernet-порт обеспечивает интеграцию в сеть для удаленного доступа. Реклама

На текущей странице продукта Comet от компании GL.iNet пока предлагается только подписка на список рассылки. Примечательно, что компания описывает это устройство как надежную альтернативу программному обеспечению для удаленного рабочего стола, если не учитывать возможные перебои в питании.

Удаленное управление на новом уровне

Благодаря совместимости Comet на уровне BIOS/UEFI пользователи могут выполнять такие задачи, как установка операционных систем и устранение неполадок, даже если целевая система не активна.

Устройство оснащено четырехъядерным процессором с тактовой частотой 1.5 ГГц и нейропроцессором с производительностью 2.0 TOPS, который поддерживает небольшие AI-приложения.

Одной из ключевых особенностей Comet является встроенный постоянный бесплатный VPN-сервис для безопасного доступа из удаленных точек. Также устройство обладает несколькими опциями для удаленного включения, такими как Wake-on-LAN (WOL), механическая кнопка и плата управления ATX.

Источник: TechRadar