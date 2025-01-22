10 Уютных Блюд со Всего Света

Курица с рисом — это кулинарное сочетание, которое охватывает множество культур и кухонь, завоевав сердца людей по всему миру. Это сочетание обладает утешительным, насыщенным вкусом и зачастую является экономичным вариантом, который позволяет превратить два распространенных ингредиента во что-то большее, чем они есть по отдельности. Такое впечатляющее дуо, как курица и рис, заслужило особое внимание в кулинарном мире, участвуя в конкурсах, где определялось лучшее блюдо из риса.

Мы собрали подборку наших любимых рецептов курицы с рисом, которые подойдут для приготовления в любое время года. Ваш обеденный стол еще никогда не выглядел так аппетитно! Реклама

Источник: SeriousEats