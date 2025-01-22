Super Mario RPG за 31,99 доллара

Время ограничено: скидка на Super Mario RPG для Nintendo Switch в Target — всего $30

Описание акции Реклама

На данный момент, магазин Target предлагает приобрести обновленную версию Super Mario RPG для Nintendo Switch по специальной цене — всего $30. Если ваша сумма заказа превышает $35, вы сможете воспользоваться бесплатной доставкой, иначе стоимость доставки составит $5.99. Игра доступна в физическом формате, что позволяет в дальнейшем обменять её или продать.

Обновленная версия Super Mario RPG

Super Mario RPG — это переиздание классической игры 1996 года для SNES. В своё время она была одной из лучших на этой консоли, и Nintendo постаралась сохранить её уникальную атмосферу и удовольствие от игры. В новой версии реализованы значительные улучшения, соответствующие современным стандартам, включая обновленную графику, музыку, игровые механики, а также полезные элементы пользовательского интерфейса.

Мнение критиков

В обзоре на Super Mario RPG, Том Маркс отметил, что эта игра заслуженно считается классикой. Ремейк позволяет всем, кто пропустил её в эпоху SNES, насладиться этой замечательной игрой. Super Mario RPG выделяется своей необычной атмосферой и юмором, который заставляет смеяться даже после многократного повторения шуток. Боевая система довольно простая, если не считать умных боёв с боссами, но получение удовольствия от поддержания ритма действий обеспечено. Хотя обновлённая графика сочетает в себе как красивые, так и менее выразительные элементы оригинального стиля, новая аранжировка превосходной музыки действительно восхищает. Даже при наличии некоторого запаздывания в меню, обновлённая игра собрана с душой, и теперь нет причин не оценить самую неожиданную авантюру Марио.

Заключение

Если вы ищете больше игр про Марио, данная акция – отличный повод начать или дополнить вашу коллекцию на Nintendo Switch.

Источник: IGN