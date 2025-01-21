Воспоминания о PS4: Nvidia RTX 5090 FE потребляет 600 Вт и громко работает как реактивный двигатель.

Новый слух сообщает, что RTX 5090 будет использовать 600 Вт энергии

Комментарии на китайском форуме указывают на то, что новая видеокарта будет значительно громче Реклама

Corsair заявляет, что для нее потребуется блок питания мощностью 1000 Вт

Компания Nvidia планирует выпустить видеокарту RTX 5090, которая по слухам должна превзойти предыдущее поколение RTX 4090. Однако это может привести к значительным затратам: рекомендуется обзавестись более мощным блоком питания.

Согласно информации, поступившей из китайского форума Chiphell, ожидается, что модель RTX 5090 Founders Edition будет потреблять 600 Вт энергии и будет значительно громче по сравнению с RTX 4090. Данные основаны на будущих обзорах, запланированных к публикации в январе, где один из редакторов выразился, что «тестирование сопровождалось большими трудностями из-за увеличения энергопотребления и шума».

Принимая во внимание предполагаемую цену RTX 5090 (около 2000 долларов США) и ожидаемое повышение производительности на 30%, этот слух может не порадовать многих пользователей, думающих об обновлении своей системы. Текущий уровень энергопотребления RTX 4090 составляет 450 Вт, и избавление от этого в пользу 600 Вт может показаться не самым лучшим решением.

Ожидаемое увеличение уровня шума и необходимость более мощного блока питания добавит дополнительные затраты, однако они кажутся оправданными, если производительность карты оправдает все ожидания.

Что касается требований к блоку питания

Хотя это всего лишь слух, если он подтвердится, владельцам RTX 5090 придется потратить гораздо больше, чем 2000 долларов США. Если у вас нет блока питания мощностью 1000 Вт, скорее всего, придется приобрести таковой, так как это рекомендованная мощность для работы карты.

Особенно это актуально, если в вашем ПК установлен мощный процессор: недостаток мощности блока питания может привести к нестабильной работе системы. Ожидается, что первые обзоры покажут, насколько велик скачок производительности флагманской карты серии RTX 5000 по сравнению с предыдущим поколением. Стоит отметить, что даже RTX 4090 является излишне мощной для многих геймеров, и это же справедливо для RTX 5090. Если вы планируете обновить видеокарту и блок питания, возможно, придется подождать некоторое время, прежде чем полностью раскрыть потенциал вашего компьютера.

Источник: TechRadar