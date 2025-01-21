Если бы я был звукорежиссёром, выбрал бы студийные мониторы Focal Utopia Main

Focal Utopia Main 112 и 212: Новые модели студийных мониторов

UM 112: трехполосный монитор, UM 212: конструкция 3.5-полосы.

Высококлассный аудиобрэнд, Focal Utopia Main отражает это в своей цене.

Французская компания Focal знаменита своими аудиотехнологиями, и представляет уникальные студийные мониторы под названием Utopia Main. Эти новинки нацелены на звукоинженеров, музыкантов и продюсеров, готовых инвестировать в профессиональную аппаратуру. Реклама

Каждый элемент моделей UM 112 и UM 212 тщательно разработан специально для этой линейки. Focal акцентирует внимание на новых технологиях, таких как «M-образная мембрана» в 5-дюймовом среднечастотном устройстве и «W-мембрана» бериллиевого твитера. Эти инновации подчеркивают репутацию компании как производителя аудиооборудования высочайшего качества.

Проектирование компонентов для Utopia Main велось с 2017 года и является значительным достижением профессионального подразделения компании.

Технические особенности Utopia Main

Focal впервые интегрировала технологию Tuned Mass Damper (TMD) в высокочастотный динамик, что уменьшило гармоническое искажение в два раза на частотах около 3 кГц. Для улучшения тепловыделения диаметр звуковой катушки увеличен до 25 мм.

Патентованные усилители, используемые в конструкциях UM 112 и UM 212, сочетают малораспространенный класс H с усилением в режиме тока. Это позволяет лучше контролировать силу, воздействующую на мембрану, устраняя нежелательные аудиопомехи.

Заключение

Цены отражают высокий уровень продукции: Focal UM 112 стоит около $30,000, а Focal UM 212 — $50,000. Эти модели могут стать желанными для тех, кто ищет профессиональное оборудование для студийной работы.

Источник: TechRadar