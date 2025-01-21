Вскоре после инаугурации Трамп выступил с ещё одной откровенной речью.

Президент Дональд Трамп в понедельник воспользовался своей второй инаугурационной речью, чтобы представить мрачную картину страны, которой он теперь управляет. Затем он усилил эффект, обратившись к своим сторонникам и произнеся речь, которую, по его словам, ему не дали бы произнести помощники. Это была непостоянная серия недовольств, хитростей и бахвальства.

«Я думаю, что эта речь была лучше той, что я произносил наверху», — сказал Трамп, завершая свое выступление. «Я дал вам первоклассное обращение». Реклама

Всего через час после начала своего второго президентского срока Трамп в ходе экспромтных выступлений вновь заявил о своей победе на выборах 2016 года, отрицал события 6 января 2021 года и нападал на политических противников Нэнси Пелоси, Хиллари Клинтон, Лиз Чейни и Адама Кинцингера, назвав его «суперплакателем».

Старое в Вашингтоне Трампа стало новым, но это не значит, что оно станет менее резким. Наоборот, все указывает на более мрачную и агрессивную повестку.

Когда Трамп прибыл в Вашингтон восемь лет назад, он шокировал истеблишмент речью, в которой говорилось о «Американской резне». Этот «сиквел» был схож своим гневным, мрачным тоном, но с минимальной долей утонченности. Второй срок Трампа, судя по всему, не будет ничем ограничен.

«С этого момента упадок Америки окончен», — заявил Трамп в заранее подготовленной речи, ссылаясь на поддержку со стороны его предшественника.

Тем не менее, по словам Трампа, вице-президент Дж.Д. Вэнс и Первая леди Мелания Трамп убедили его смягчить основное событие. Но после того, как он принял присягу и увидел, как президент Джо Байден последний раз покидает Капитолий на борту Marine One, Трамп отправился в Центр для посетителей Капитолия, чтобы произнести необработанную речь, которая напоминала его импровизированное выступление на стадионе вечером раньше.

«Они сказали: „Пожалуйста, не поднимайте эту тему сейчас. Можете поднять завтра“. Я сказал: „А почему бы не сейчас?“», — прокомментировал Трамп, намекая на предстоящие помилования участников штурма Капитолия 6 января 2021 года.

Это стало логическим завершением избирательной кампании, в которой было четыре обвинительных заключения, один приговор и две попытки покушения.

Интерес к персоне Трампа достиг своего пика. В последние недели его окружение дало понять, что надеяться на обычное течение дел после полудня понедельника не стоит.

«Прощайте, Джо Байден, Камала Харрис и демократы. Здравствуй, золотой век Америки», — сказал заместитель главы аппарата Трампа Стивен Миллер на предвыборной встрече в воскресенье вечером.

На событиях также выступила бывшая ведущая Fox News Мегин Келли, насмешливо высказываясь в адрес Дженнифер Лопес, Мерил Стрип и Опры Уинфри.

«В Америке у нас есть право на свободу слова, на провокации, раздражение и выражение того, во что мы верим, даже если это вызывает споры», — заявила она. «У нас есть право не использовать слова, которые вы пытаетесь нам навязать, такие как ваши предпочтительные местоимения или „антирасистские“ лозунги».

Этот агрессивный настрой охватывал все приветственные мероприятия для Трампа. Собравшиеся в Вашингтоне четко дали понять, что большая часть политического движения, получившего власть, готова принять на себя управление. Боевой дух обещает изменить Вашингтон непредсказуемыми способами.

Трамп вернулся в офис с обещаниями сократить налоги, преодолеть инфляцию, снизить цены, повысить заработную плату и возобновить деятельность отечественных фабрик. На международной арене он пообещал прекратить войну в Украине, уладить беспорядки на Ближнем Востоке и стать более сильным противовесом для Китая. Хоть некоторые из обещаний и были пересмотрены, их оказалось достаточно, чтобы мобилизовать избирателей на его сторону.

«Вот оно, наше чувство победы», — заявил Илон Маск на митинге в понедельник после официальной передачи власти. «Я в восторге от будущего».

Обещания возмездия также находились на первом плане, включая угрозы в адрес бывшего главы здравоохранения Энтони Фаучи, который получил предварительное помилование от Байдена в последние часы его президентства.

«Я никогда не встречал в тюрьме никого, кто совершал бы подобное», — заявил бывший торговый советник Трампа Питер Наварро о Фаучи и других. «Пора привлечь к ответственности».

Эта риторика, направленная на укрепление своих позиций, началась с самого Трампа, который подбадривал себя и своих сторонников. «Вот он я. Американский народ высказался», — заявил Трамп в ротойде Капитолия в понедельник.

Теперь американцы ожидают ответа.

Источник: Time