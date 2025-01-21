Все новинки на Hulu в феврале 2025 года

21.01.2025
Все новинки на Hulu в феврале 2025 года Все новинки на Hulu в феврале 2025 года

Как быстро пролетел первый месяц года! Вспоминая начало года, можно отметить, что Hulu сделала январь насыщенным благодаря множеству новых фильмов и сериалов, обеспечив высокое качество потокового просмотра на весь год. В следующем месяце Hulu продолжает держать планку одного из лучших потоковых сервисов, предлагаемого в феврале 2025 года.

Уже 1 февраля на платформе будет более 60 новых названий. Среди новых фильмов многие смогут занять место в списке лучших фильмов на Hulu. И, конечно же, я добавлю «Убить Билла. Фильм 1» и «Убить Билла. Фильм 2». Но не только фильмы украсят февральский график Hulu 2025 года – также ожидаются новые телевизионные шоу в течение всех 28 дней месяца. Среди них все четыре сезона 90-х драматического сериала «Полицейская академия Нью-Йорка» и премьера шестого сезона реалити-шоу «Кардашьяны».

Реклама

Пока вы завершаете просмотр фильмов из январского списка, сейчас самое подходящее время выбрать новые названия, которые вы хотели бы увидеть в феврале 2025 года.

Все новое на Hulu в феврале 2025 года

Появится 1 февраля

  • BLEACH: Thousand-Year Blood War – сезон 3 (телесериал)
  • Boruto – эпизоды 211-293 (телесериал)
  • Daniel LaBelle: Full Body Funny – сезон 1 (телесериал)
  • MeganPlays: Play It Peachy – сезон 1 (телесериал)
  • Naruto Shippuden – эпизоды 474-485 (телесериал)
  • Are We There Yet? (фильм)
  • The Art of Self-Defense (фильм)
  • Bend It Like Beckham (фильм)
  • Billy Madison (фильм)
  • Crazy, Stupid, Love (фильм)
  • Kill Bill: Volume 1 (фильм)
  • Kill Bill: Volume 2 (фильм)
  • Titanic (фильм)
  • И другие фильмы.

Появится 3 февраля

  • Полицейская академия Нью-Йорка – сезоны 1-4 (телесериал)
  • Kill (фильм)

Появится 4 февраля

  • Wicked Game: Devil in the Desert – сезон 1 (телесериал)
  • Sistas – сезоны 1-5 (телесериал)
  • Warning (фильм)

Появится 5 февраля

  • My Best Friend’s An Animal – премьера сериала (телесериал)
  • In the Summers (фильм)

Появится 6 февраля

  • The Kardashians – премьера 6 сезона (телесериал)
  • Biography: WWE Legends – сезон 4 (телесериал)
  • The Yoga Teacher Killer: The Kaitlin Armstrong Story (фильм)

Появится 7 февраля

  • Andrew Santino: Homefield Advantage (телесериал)
  • Beloved (фильм)
  • I Think I Love My Wife (фильм)

Появится 10 февраля

  • Another Round (фильм)
  • Rodgers & Hammerstein’s Cinderella (фильм)

Появится 11 февраля

  • Kelsey Cook: Mark Your Territory (телесериал)
  • Muslim Matchmaker – сезон 1 (телесериал)

Появится 12 февраля

  • Benefits with Friends – премьера с двумя эпизодами

Появится 13 февраля

  • SLY LIVES! Aka The Burden of Black Genius – премьера документального фильма
  • How Disney Built America – сезон 1 (телесериал)

Появится 14 февраля

  • Baggage Claim (фильм)
  • The Fault In Our Stars (фильм)

Появится 15 февраля

  • Cake Wars – сезон 6 (телесериал)
  • Dr. Pimple Popper – сезоны 3-4 (телесериал)

Появится 16 февраля

  • The Night Before (фильм)

Появится 18 февраля

  • The Fox Hollow Murders: Playground of a Serial Killer – сезон 1 (телесериал)

Появится 20 февраля

  • Pawn Stars Do America – сезон 2 (телесериал)

Появится 21 февраля

  • Chris Distefano: It’s Just Unfortunate (телесериал)

Появится 24 февраля

  • Posso entrare? An Ode to Naples (фильм)

Появится 25 февраля

  • Ghostlight (фильм)

Появится 26 февраля

  • Shoresy – сезон 4 (телесериал)

Появится 27 февраля

  • Devil in the Family: The Fall of Ruby Franke (телесериал)

Появится 28 февраля

  • Dead Money (фильм)

Источник: TechRadar

ПульсХаб
Опубликовано
Добавить комментарий

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Будьте в курсе самых важных событий

Нажимая кнопку "Подписаться", вы подтверждаете, что ознакомились с нашими условиями и соглашаетесь с ними. Политика конфиденциальности и Условия использования
Реклама

Читать далее