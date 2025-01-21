Все новинки на Hulu в феврале 2025 года

Как быстро пролетел первый месяц года! Вспоминая начало года, можно отметить, что Hulu сделала январь насыщенным благодаря множеству новых фильмов и сериалов, обеспечив высокое качество потокового просмотра на весь год. В следующем месяце Hulu продолжает держать планку одного из лучших потоковых сервисов, предлагаемого в феврале 2025 года.

Уже 1 февраля на платформе будет более 60 новых названий. Среди новых фильмов многие смогут занять место в списке лучших фильмов на Hulu. И, конечно же, я добавлю «Убить Билла. Фильм 1» и «Убить Билла. Фильм 2». Но не только фильмы украсят февральский график Hulu 2025 года – также ожидаются новые телевизионные шоу в течение всех 28 дней месяца. Среди них все четыре сезона 90-х драматического сериала «Полицейская академия Нью-Йорка» и премьера шестого сезона реалити-шоу «Кардашьяны». Реклама

Пока вы завершаете просмотр фильмов из январского списка, сейчас самое подходящее время выбрать новые названия, которые вы хотели бы увидеть в феврале 2025 года.

Все новое на Hulu в феврале 2025 года

Появится 1 февраля

BLEACH: Thousand-Year Blood War – сезон 3 (телесериал)

– сезон 3 (телесериал) Boruto – эпизоды 211-293 (телесериал)

– эпизоды 211-293 (телесериал) Daniel LaBelle: Full Body Funny – сезон 1 (телесериал)

– сезон 1 (телесериал) MeganPlays: Play It Peachy – сезон 1 (телесериал)

– сезон 1 (телесериал) Naruto Shippuden – эпизоды 474-485 (телесериал)

– эпизоды 474-485 (телесериал) Are We There Yet? (фильм)

(фильм) The Art of Self-Defense (фильм)

(фильм) Bend It Like Beckham (фильм)

(фильм) Billy Madison (фильм)

(фильм) Crazy, Stupid, Love (фильм)

(фильм) Kill Bill: Volume 1 (фильм)

(фильм) Kill Bill: Volume 2 (фильм)

(фильм) Titanic (фильм)

(фильм) И другие фильмы.

Появится 3 февраля

Полицейская академия Нью-Йорка – сезоны 1-4 (телесериал)

– сезоны 1-4 (телесериал) Kill (фильм)

Появится 4 февраля

Wicked Game: Devil in the Desert – сезон 1 (телесериал)

– сезон 1 (телесериал) Sistas – сезоны 1-5 (телесериал)

– сезоны 1-5 (телесериал) Warning (фильм)

Появится 5 февраля

My Best Friend’s An Animal – премьера сериала (телесериал)

– премьера сериала (телесериал) In the Summers (фильм)

Появится 6 февраля

The Kardashians – премьера 6 сезона (телесериал)

– премьера 6 сезона (телесериал) Biography: WWE Legends – сезон 4 (телесериал)

– сезон 4 (телесериал) The Yoga Teacher Killer: The Kaitlin Armstrong Story (фильм)

Появится 7 февраля

Andrew Santino: Homefield Advantage (телесериал)

(телесериал) Beloved (фильм)

(фильм) I Think I Love My Wife (фильм)

Появится 10 февраля

Another Round (фильм)

(фильм) Rodgers & Hammerstein’s Cinderella (фильм)

Появится 11 февраля

Kelsey Cook: Mark Your Territory (телесериал)

(телесериал) Muslim Matchmaker – сезон 1 (телесериал)

Появится 12 февраля

Benefits with Friends – премьера с двумя эпизодами

Появится 13 февраля

SLY LIVES! Aka The Burden of Black Genius – премьера документального фильма

– премьера документального фильма How Disney Built America – сезон 1 (телесериал)

Появится 14 февраля

Baggage Claim (фильм)

(фильм) The Fault In Our Stars (фильм)

Появится 15 февраля

Cake Wars – сезон 6 (телесериал)

– сезон 6 (телесериал) Dr. Pimple Popper – сезоны 3-4 (телесериал)

Появится 16 февраля

The Night Before (фильм)

Появится 18 февраля

The Fox Hollow Murders: Playground of a Serial Killer – сезон 1 (телесериал)

Появится 20 февраля

Pawn Stars Do America – сезон 2 (телесериал)

Появится 21 февраля

Chris Distefano: It’s Just Unfortunate (телесериал)

Появится 24 февраля

Posso entrare? An Ode to Naples (фильм)

Появится 25 февраля

Ghostlight (фильм)

Появится 26 февраля

Shoresy – сезон 4 (телесериал)

Появится 27 февраля

Devil in the Family: The Fall of Ruby Franke (телесериал)

Появится 28 февраля

Dead Money (фильм)

Источник: TechRadar