Все новинки на Hulu в феврале 2025 года

Как быстро пролетел первый месяц года! Вспоминая начало года, можно отметить, что Hulu сделала январь насыщенным благодаря множеству новых фильмов и сериалов, обеспечив высокое качество потокового просмотра на весь год. В следующем месяце Hulu продолжает держать планку одного из лучших потоковых сервисов, предлагаемого в феврале 2025 года.
Уже 1 февраля на платформе будет более 60 новых названий. Среди новых фильмов многие смогут занять место в списке лучших фильмов на Hulu. И, конечно же, я добавлю «Убить Билла. Фильм 1» и «Убить Билла. Фильм 2». Но не только фильмы украсят февральский график Hulu 2025 года – также ожидаются новые телевизионные шоу в течение всех 28 дней месяца. Среди них все четыре сезона 90-х драматического сериала «Полицейская академия Нью-Йорка» и премьера шестого сезона реалити-шоу «Кардашьяны».
Пока вы завершаете просмотр фильмов из январского списка, сейчас самое подходящее время выбрать новые названия, которые вы хотели бы увидеть в феврале 2025 года.
Все новое на Hulu в феврале 2025 года
Появится 1 февраля
- BLEACH: Thousand-Year Blood War – сезон 3 (телесериал)
- Boruto – эпизоды 211-293 (телесериал)
- Daniel LaBelle: Full Body Funny – сезон 1 (телесериал)
- MeganPlays: Play It Peachy – сезон 1 (телесериал)
- Naruto Shippuden – эпизоды 474-485 (телесериал)
- Are We There Yet? (фильм)
- The Art of Self-Defense (фильм)
- Bend It Like Beckham (фильм)
- Billy Madison (фильм)
- Crazy, Stupid, Love (фильм)
- Kill Bill: Volume 1 (фильм)
- Kill Bill: Volume 2 (фильм)
- Titanic (фильм)
- И другие фильмы.
Появится 3 февраля
- Полицейская академия Нью-Йорка – сезоны 1-4 (телесериал)
- Kill (фильм)
Появится 4 февраля
- Wicked Game: Devil in the Desert – сезон 1 (телесериал)
- Sistas – сезоны 1-5 (телесериал)
- Warning (фильм)
Появится 5 февраля
- My Best Friend’s An Animal – премьера сериала (телесериал)
- In the Summers (фильм)
Появится 6 февраля
- The Kardashians – премьера 6 сезона (телесериал)
- Biography: WWE Legends – сезон 4 (телесериал)
- The Yoga Teacher Killer: The Kaitlin Armstrong Story (фильм)
Появится 7 февраля
- Andrew Santino: Homefield Advantage (телесериал)
- Beloved (фильм)
- I Think I Love My Wife (фильм)
Появится 10 февраля
- Another Round (фильм)
- Rodgers & Hammerstein’s Cinderella (фильм)
Появится 11 февраля
- Kelsey Cook: Mark Your Territory (телесериал)
- Muslim Matchmaker – сезон 1 (телесериал)
Появится 12 февраля
- Benefits with Friends – премьера с двумя эпизодами
Появится 13 февраля
- SLY LIVES! Aka The Burden of Black Genius – премьера документального фильма
- How Disney Built America – сезон 1 (телесериал)
Появится 14 февраля
- Baggage Claim (фильм)
- The Fault In Our Stars (фильм)
Появится 15 февраля
- Cake Wars – сезон 6 (телесериал)
- Dr. Pimple Popper – сезоны 3-4 (телесериал)
Появится 16 февраля
- The Night Before (фильм)
Появится 18 февраля
- The Fox Hollow Murders: Playground of a Serial Killer – сезон 1 (телесериал)
Появится 20 февраля
- Pawn Stars Do America – сезон 2 (телесериал)
Появится 21 февраля
- Chris Distefano: It’s Just Unfortunate (телесериал)
Появится 24 февраля
- Posso entrare? An Ode to Naples (фильм)
Появится 25 февраля
- Ghostlight (фильм)
Появится 26 февраля
- Shoresy – сезон 4 (телесериал)
Появится 27 февраля
- Devil in the Family: The Fall of Ruby Franke (телесериал)
Появится 28 февраля
- Dead Money (фильм)
Источник: TechRadar