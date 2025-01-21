Вивек Рамасвами уходит с поста в компании DOGE.

Вивек Рамасвами покинул пост сопредседателя Департамента государственной эффективности (DOGE) при президенте Дональде Трампе, как сообщает Associated Press. Официальная причина его ухода заключается в планах баллотироваться на выборную должность — по имеющейся информации, он намеревается участвовать в выборах губернатора штата Огайо.

«Вивек Рамасвами сыграл ключевую роль в создании DOGE», — заявила представитель Анна Келли в пресс-релизе для Associated Press. «Он намерен вскоре баллотироваться на выборную должность, что требует его выхода из DOGE в соответствии с объявленной сегодня структурой. Мы выражаем ему огромную благодарность за вклад, который он внес за последние два месяца, и ожидаем, что он сыграет важную роль в реализации идеи ‘сделать Америку снова великой’». Реклама

Люди, близкие к Маску, уже несколько недель частным образом критиковали Рамасвами, выражая недовольство его недостаточным участием в процессах, требующих серьезных усилий, по данным источников, знакомых с внутренней динамикой. Источники также отмечают возникшее напряжение между новоприбывшими сотрудниками DOGE и Рамасвами, которые практически побуждали его к уходу.

Источник: TheVerge