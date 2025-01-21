Удивительные проводные наушники Dark Matter с 8 драйверами в поразительном дизайне

Четыре модели с количеством драйверов до 8
Запуск: 21 января 2025 года
Стоимость: от $599 до $1,699 (приблизительно £499 / AU$965 до £1,399 / AU$2,739)
В секторе премиум-вкладышей появилась новая компания – Dark Matter Audio Labs, которую называют также DMA Labs. Если их первые четыре модели внутриканальных мониторов звучат так же отлично, как и выглядят, они могут стать настоящим событием на рынке.
В состав компании входят опытные профессионалы из различных брендов производства индивидуальных внутриканальных мониторов с многолетним опытом работы в аудиоинженерии и на концертных турах. Главное обещание компании – «превосходное прилегание и исключительные звуковые характеристики».
Основные характеристики и стоимость внутриканальных мониторов DMA Labs
Существует четыре модели по ценам, варьирующимся от $599 до $1,699. Все они выглядят весьма эффектно. Вот список моделей:
- DM2H – Гибридный кастомный внутриканальный монитор с 2 драйверами (1 динамический и 1 сбалансированный арматурный драйвер) – $599
- DMA3 – Кастомный внутриканальный монитор с 3 сбалансированными арматурными драйверами – $899
- DMA6 – Кастомный внутриканальный монитор с 6 сбалансированными арматурными драйверами – $1499
- DMA8 – Кастомный внутриканальный монитор с 8 сбалансированными арматурными драйверами – $1699
На данный момент отсутствует более детальная информация о таких характеристиках, как частотный диапазон и чувствительность, но ожидается, что эти данные появятся в скором времени, когда изделия официально поступят в продажу.
На вид они являются достойными конкурентами более редким моделям из списка лучших проводных наушников – кто не захочет, чтобы их уши украшала миниатюрная «туманность»?
Источник: TechRadar