Удивительные проводные наушники Dark Matter с 8 драйверами в поразительном дизайне

21.01.2025
Удивительные проводные наушники Dark Matter с 8 драйверами в поразительном дизайне Удивительные проводные наушники Dark Matter с 8 драйверами в поразительном дизайне

Четыре модели с количеством драйверов до 8
Запуск: 21 января 2025 года
Стоимость: от $599 до $1,699 (приблизительно £499 / AU$965 до £1,399 / AU$2,739)

В секторе премиум-вкладышей появилась новая компания – Dark Matter Audio Labs, которую называют также DMA Labs. Если их первые четыре модели внутриканальных мониторов звучат так же отлично, как и выглядят, они могут стать настоящим событием на рынке.

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В состав компании входят опытные профессионалы из различных брендов производства индивидуальных внутриканальных мониторов с многолетним опытом работы в аудиоинженерии и на концертных турах. Главное обещание компании – «превосходное прилегание и исключительные звуковые характеристики».

Основные характеристики и стоимость внутриканальных мониторов DMA Labs

Существует четыре модели по ценам, варьирующимся от $599 до $1,699. Все они выглядят весьма эффектно. Вот список моделей:

  • DM2H – Гибридный кастомный внутриканальный монитор с 2 драйверами (1 динамический и 1 сбалансированный арматурный драйвер) – $599
  • DMA3 – Кастомный внутриканальный монитор с 3 сбалансированными арматурными драйверами – $899
  • DMA6 – Кастомный внутриканальный монитор с 6 сбалансированными арматурными драйверами – $1499
  • DMA8 – Кастомный внутриканальный монитор с 8 сбалансированными арматурными драйверами – $1699

На данный момент отсутствует более детальная информация о таких характеристиках, как частотный диапазон и чувствительность, но ожидается, что эти данные появятся в скором времени, когда изделия официально поступят в продажу.

На вид они являются достойными конкурентами более редким моделям из списка лучших проводных наушников – кто не захочет, чтобы их уши украшала миниатюрная «туманность»?

Источник: TechRadar

ПульсХаб
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