Иммиграционные указы Трампа: что следует знать

Минуты спустя после инаугурации президент Дональд Трамп объявил о введении ряда жёстких мер по прекращению нелегального пересечения границы и началу депортации некоторых из миллионов людей, находящихся в США без разрешения. Эти изменения в политике предполагалось начать как можно быстрее в первые часы и дни его второго срока после кампании, в которой Трамп обещал запустить крупнейшую в истории страны депортационную операцию.

Трамп заявил в понедельник, что он объявит чрезвычайное положение на границе, что позволит привлечь военное финансирование для строительства новых участков стены на границе, поддержки операций по остановке пересечений границы и «отправке войск» на южную границу для «отражения катастрофического вторжения нашей страны». Реклама

«Как главнокомандующий, я несу высшую ответственность за защиту страны от угроз и вторжений, и именно это я намерен делать», — заявил Трамп.

Трамп также сказал, что восстановит политику «Оставайтесь в Мексике», требующую от людей, ищущих убежища, ожидания рассмотрения их дела за пределами США — шаг, который потребует сотрудничества с мексиканским правительством. Трамп также пообещал признать некоторые наркокартели «иностранными террористическими организациями» и использовать Закон о враждебных инопланетянах 1798 года для давления на государственную и местную полицию с целью арестов и содействия депортации лиц, находящихся в США нелегально. Ожидается также, что он вновь попытается отменить право на гражданство по рождению, которое в настоящее время защищено 14-й поправкой Конституции.

Влияние инаугурации Трампа на границу было незамедлительным. Моменты спустя после его официального вступления в должность люди, ожидающие на пограничных переходах в Мексике, якобы получили уведомления о том, что их назначения по программе убежища отменены Службой таможенного и пограничного контроля, и что федеральная программа, использующая приложение CBP One для назначения встреч с ищущими убежище, теперь также отменена. Эта программа была начата администрацией Байдена для создания более упорядоченной системы подачи заявления на убежище и предотвращения нелегального пересечения границы мигрантами.

Многие действия Трампа, вероятно, будут оспорены в суде, как это было в его первый срок. Когда в 2019 году Трамп объявил подобное чрезвычайное положение на границе для обоснования использования военных средств на строительство стены, суды заблокировали этот шаг, заявив, что военный строительный проект должен быть поддержкой военной операции.

Элизабет Гойтен, старший директор Программы свободы и национальной безопасности Центра Бреннана, отмечает, что Трамп злоупотребляет своими полномочиями введения чрезвычайного положения, особенно учитывая, что количество людей, незаконно пересекающих границу, в последние месяцы снижалось. «Это злоупотребление чрезвычайными полномочиями по той же причине, что и ранее,» — утверждает Гойтен, — «Чрезвычайные полномочия не предназначены для решения долговременных проблем, которые Конгресс способен решить».

Источник: Time