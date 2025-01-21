Трамп подписал указ о приостановке запрета на TikTok на 75 дней.

21.01.2025
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Президент Дональд Трамп выпустил указ, согласно которому Министерство юстиции должно воздержаться от применения закона, требующего от TikTok отделения от китайской материнской компании ByteDance, чтобы избежать блокировки.

Этот указ, опубликованный в первый же день пребывания Трампа на посту президента, направлен на продление срока продажи, ослабляя санкции против американских компаний, таких как Apple и Google, сотрудничающих с TikTok. В указе генеральному прокурору поручено «не предпринимать никаких действий по исполнению Закона в течение 75 дней с сегодняшнего дня, чтобы моя администрация имела возможность определить правильный курс действий». Генеральный прокурор должен направить каждому провайдеру письмо с указанием на отсутствие нарушения закона и ответственности за произошедшее.

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Указ также предписывает Министерству юстиции «не предпринимать никаких действий по исполнению Закона и не налагать штрафы на любое лицо за несоблюдение Закона» и запрещает делать это за «любые действия, совершенные в указанный выше период или в любой период до издания этого указа, включая период с 19 января 2025 года до подписания этого указа».

Трамп, в первый срок в 2020 году издавший указ о запрете TikTok, сейчас стремится обойти двусторонний закон, вступивший в силу 19 января. Перед вступлением в должность он опубликовал пост на Truth Social, призывая компании продолжать работу с TikTok, что может привести к многомиллиардным штрафам, если его гарантии не устоят в суде. TikTok на короткое время прекратил работу в воскресенье, но вскоре возобновил её, хотя было удалено из магазинов приложений Apple и Google и не вернулось обратно.

Пока не ясно, может ли Трамп законно приостановить запрет на TikTok. Закон позволяет продлить срок на 90 дней, если ByteDance объявит о продаже компании, не принадлежащей «иностранным противникам», до крайнего срока, но такой продажа не была объявлена, и юридически неясно, можно ли продлить срок после 19-го числа. Трамп, в любом случае, не использует данный срок, он пытается обойти закон.

Даже при этом заверении, этого может быть недостаточно, чтобы убедить провайдеров восстановить TikTok. Как отмечают многие эксперты, компании могут столкнуться с штрафами в размере около 850 миллиардов долларов за нарушение закона, который был принят Конгрессом при двусторонней поддержке, подписан бывшим президентом Джо Байденом и поддержан Верховным судом. Правительство может действовать против потенциальных нарушений даже через пять лет – и указ этого не меняет, хотя может немного улучшить правовую защиту компаний. Компании все же могут не рискнуть столкновением с судебными процессами из-за таких больших штрафов, хотя они также могут опасаться вызвать недовольство Трампа.

Кроме того, в указе сказано, что он «не предназначен для создания каких-либо прав или льгот, материальных или процессуальных, которые могут быть законно применены любой стороной против Соединённых Штатов», что делает его еще менее надежной защитой для компаний.

Также Трамп заявил в воскресенье, что правительство США будет владеть 50 процентами TikTok через необъяснимое «совместное предприятие» с частной компанией. Остается неясным, как это будет работать.

Источник: TheVerge

ПульсХаб
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