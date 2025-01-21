Трамп подписал указ о приостановке запрета на TikTok на 75 дней.

Президент Дональд Трамп выпустил указ, согласно которому Министерство юстиции должно воздержаться от применения закона, требующего от TikTok отделения от китайской материнской компании ByteDance, чтобы избежать блокировки.

Этот указ, опубликованный в первый же день пребывания Трампа на посту президента, направлен на продление срока продажи, ослабляя санкции против американских компаний, таких как Apple и Google, сотрудничающих с TikTok. В указе генеральному прокурору поручено «не предпринимать никаких действий по исполнению Закона в течение 75 дней с сегодняшнего дня, чтобы моя администрация имела возможность определить правильный курс действий». Генеральный прокурор должен направить каждому провайдеру письмо с указанием на отсутствие нарушения закона и ответственности за произошедшее. Реклама

Указ также предписывает Министерству юстиции «не предпринимать никаких действий по исполнению Закона и не налагать штрафы на любое лицо за несоблюдение Закона» и запрещает делать это за «любые действия, совершенные в указанный выше период или в любой период до издания этого указа, включая период с 19 января 2025 года до подписания этого указа».

Трамп, в первый срок в 2020 году издавший указ о запрете TikTok, сейчас стремится обойти двусторонний закон, вступивший в силу 19 января. Перед вступлением в должность он опубликовал пост на Truth Social, призывая компании продолжать работу с TikTok, что может привести к многомиллиардным штрафам, если его гарантии не устоят в суде. TikTok на короткое время прекратил работу в воскресенье, но вскоре возобновил её, хотя было удалено из магазинов приложений Apple и Google и не вернулось обратно.

Пока не ясно, может ли Трамп законно приостановить запрет на TikTok. Закон позволяет продлить срок на 90 дней, если ByteDance объявит о продаже компании, не принадлежащей «иностранным противникам», до крайнего срока, но такой продажа не была объявлена, и юридически неясно, можно ли продлить срок после 19-го числа. Трамп, в любом случае, не использует данный срок, он пытается обойти закон.

Даже при этом заверении, этого может быть недостаточно, чтобы убедить провайдеров восстановить TikTok. Как отмечают многие эксперты, компании могут столкнуться с штрафами в размере около 850 миллиардов долларов за нарушение закона, который был принят Конгрессом при двусторонней поддержке, подписан бывшим президентом Джо Байденом и поддержан Верховным судом. Правительство может действовать против потенциальных нарушений даже через пять лет – и указ этого не меняет, хотя может немного улучшить правовую защиту компаний. Компании все же могут не рискнуть столкновением с судебными процессами из-за таких больших штрафов, хотя они также могут опасаться вызвать недовольство Трампа.

Кроме того, в указе сказано, что он «не предназначен для создания каких-либо прав или льгот, материальных или процессуальных, которые могут быть законно применены любой стороной против Соединённых Штатов», что делает его еще менее надежной защитой для компаний.

Также Трамп заявил в воскресенье, что правительство США будет владеть 50 процентами TikTok через необъяснимое «совместное предприятие» с частной компанией. Остается неясным, как это будет работать.

Источник: TheVerge