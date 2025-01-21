Глава CryptoQuant: Трамп положил начало эпохе мем-коинов

На прошлых выходных избранный президент США Дональд Трамп удивил криптоиндустрию неожиданным запуском. В пятницу он заявил в социальных сетях о выпуске официального мемкойна TRUMP на блокчейне Solana, что в считанные дни вызвало многомиллиардную активность и вызвало широкую негативную реакцию сообщества.

Эра мемкойнов в криптовалютном рынке Реклама

Основатель и генеральный директор CryptoQuant Ки Янг Джу поделился своими мыслями о внезапной активности, заявив о начале «Эры мемкойнов» благодаря Трампу. Он подчеркнул, что финансовые рынки всегда стремятся следовать трендам, и, по его мнению, с развитием интернета и социальных сетей идеи стали распространяться быстрее и достигать более широкой аудитории. Джу также отметил, что криптовалютные биржи уже открыли двери для эпохи розничного инвестирования, где люди более активно участвуют в процессах, а не просто вкладывают свои деньги в банки или индексные фонды.

Во многом этой ситуации способствовало отсутствие у инвесторов опыта. Они следуют за трендами и слушают влиятельных лиц, что часто приводит к коллективному поведению вокруг популярных ключевых слов. Джу акцентирует внимание на том, что администрация Трампа, вероятно, не будет активно регулировать этот феномен, а скорее попробует извлечь из него выгоду.

К тому же знаменитости, выпускающие токены, являются одной из форм мемкойнов, а сама стихийность финансовых рынков делает этот процесс неустранимым, считает Джу. Он полагает, что избранный президент может использовать владельцев токенов как мощную основу для объединенных действий, добавляя, что стоимость мемкойна будет зависеть от действий Трампа.

Завершая свои мысли, Джу отметил, что выпуск мемкойнов знаменитостями может быть не так вреден, как может показаться, если они избегают махинаций и несут ответственность за свои продажи.

Мемкойн Трампа: продолжение ажиотажа

Несмотря на начальные опасения инвесторов касательно возможного мошенничества, официальный токен Трампа стремительно поднялся в цене вскоре после запуска, достигнув рыночной капитализации в 6 миллиардов долларов. На следующий день он продолжил расти, достигнув новой вершины в 75 долларов при капитализации в 15 миллиардов долларов.

Однако неожиданный запуск сопроводился значительной критикой. Инвесторы выразили недовольство в социальных сетях, указывая на возможный ущерб для репутации индустрии криптовалют. В это время Первая леди Мелания Трамп также заявила о запуске собственного мемкойна MELANIA на Solana, что вызвало коррекцию рынка и снижение цены токенов.

В ходе инаугурационного ралли рынок начал восстанавливаться, и ведущая криптовалюта побила новые рекорды. Некоторые аналитики ожидают высокой волатильности, но остаются оптимистичными в отношении крипто-дружественной администрации.

Источник: Bitcoinist