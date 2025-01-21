Трамп объявил об амнистии для участников событий 6 января

ВАШИНГТОН — Президент Дональд Трамп в понедельник объявил о помиловании около 1,500 своих сторонников, которым были предъявлены обвинения в связи с атакой на Капитолий США 6 января 2021 года. Используя свои полномочия помилования, он на первый же день после возвращения в офис начал демонтаж крупнейшего расследования и судебного преследования в истории Министерства юстиции.

Эти помилования ожидались после многолетней кампании Трампа, направленной на переписывание истории событий 6 января, когда более 100 полицейских получили ранения, а мирная передача власти оказалась под угрозой. Однако масштаб акта помилования стал серьёзным ударом по попыткам Министерства юстиции привлечь к ответственности участников одного из самых мрачных дней в американской истории. Реклама

Трамп также сократил сроки заключения лидерам группировок Oath Keepers и Proud Boys, которые были осуждены за заговор с целью свержения власти. Прокуроры утверждают, что они планировали удержать Трампа у власти после проигрыша на выборах 2020 года. Более того, Трамп дал указание генеральному прокурору добиваться прекращения примерно 450 незаконченных дел в отношении обвиняемых по делу от 6 января.

Незадолго до своего возвращения в Белый дом Трамп отмечал, что собирается рассматривать дела обвиняемых 6 января в индивидуальном порядке. Вице-президент Джей Ди Ванс за несколько дней до этого заявил, что те, кто несет ответственность за насилие во время беспорядков в Капитолии, «очевидно» не должны быть помилованы.

Называя участников беспорядков «патриотами» и «заложниками», сам Трамп утверждал, что они подверглись несправедливому обращению со стороны Министерства юстиции, которое также предъявило ему обвинения в федеральных преступлениях в двух делах, которые он считает политически мотивированными.

Помилования произошли через несколько недель после того, как собственное дело Трампа по событиям 6 января было прекращено из-за политики Минюста, запрещающей преследование действующих президентов. Если бы Трамп проиграл на выборах 2024 года, он мог бы оказаться перед судом в том же федеральном суде, где рассматривались дела по событиям 6 января последние четыре года.

Более 1,200 человек было осуждено за участие в беспорядках, из них около 250 за нападение. Сотни обвиняемых, которые не участвовали в насилии и разрушениях, подверглись обвинению в мелком хулиганстве и получили незначительные тюремные сроки или вовсе избежали заключения.

Однако многочисленные доказательства, включая видеозаписи и свидетельские показания, подтверждают, что толпа беспорядчиков — некоторые с оружием, дубинками и баллончиками с перцовым спреем — вторглась в Капитолий, сразу преодолела сопротивление полиции, уничтожила окна и вынудила законодателей и их помощников бежать в укрытие.

Полицейских затаскивали в толпу и избивали. Один из офицеров кричал от боли, будучи зажатым в дверном проеме, а другой перенес сердечный приступ после того, как ему к шее прикладывали электрошокер. Офицеры рассказывали на допросах, что боялись за свою жизнь, сталкиваясь с оскорблениями и нападками со стороны толпы.

Из более чем 1,500 обвиняемых около 250 были осуждены судом или присяжными. Только два человека были полностью оправданы судьями в ходе заседаний. Ни один обвиняемый по делу о беспорядках в Капитолии не был полностью оправдан судом присяжных. По состоянию на 1 января, как минимум 1,020 признали себя виновными.

Более 1,000 участников беспорядков уже получили приговоры, причем более 700 из них отбыли хотя бы часть срока в тюрьме. Остальные получили различные комбинации наказаний, включая условный срок, общественные работы, домашний арест или штрафы.

Источник: Time