Трамп подписал указ, отменяющий политику Байдена по электромобилям.

Обзор всех действий агентств, потенциально препятствующих развитию внутренних энергетических ресурсов.

а) Руководители всех агентств обязаны провести анализ всех существующих: Реклама

нормативных документов,

приказов,

рекомендаций,

политик,

соглашений,

постановлений о согласии,

и других действий агентства (в совокупности именуемых как действия агентства).

Целью анализа является выявление тех действий агентства, которые создают чрезмерные препятствия для выявления, разработки или использования внутренних энергетических ресурсов.

Особое внимание следует уделить следующим ресурсам:

нефть,

природный газ,

уголь,

гидроэнергия,

биотопливо,

критически важные минералы,

ядерная энергия.

Также необходимо определить, соответствуют ли данные действия агентств политике, изложенной в разделе 2 данного постановления, включая ограничения на выбор потребителями транспортных средств и бытовой техники.

Источник: TheVerge