14 удивительных победителей конкурса подводной фотографии Ocean Art 2024 года

Победители 13-го ежегодного конкурса подводной фотографии Ocean Art

Главный победитель

Эдуардо Лабат стал обладателем высшей награды в конкурсе Ocean Art за потрясающий черно-белый снимок белоперых рифовых акул, кружащих у берегов Мексики. Он также занял первое место в категории «Черно-белая фотография».

Лабат описывает свое уникальное погружение: «Это было наше последнее погружение дня, солнце уже заходило. В Рока-Партида большинство белоперых акул собираются в небольшие группы на уступах вокруг скал. В тот день большая группа акул начала формироваться на некотором расстоянии от скалы, на глубине примерно 25 футов. Они не охотились и не проявляли агрессии. Я медленно поднялся, чтобы зависнуть над ними и снял этот момент.» Реклама

Его удивительный снимок был сделан с помощью камеры Sony a6600 и объектива Tokina 10-17mm f/3.5-4.5 fisheye в подводном боксе Nauticam и при использовании осветителей Sea and Sea YS-DE Duo.

Мнение организаторов

Нирупам Нигам, организатор конкурса и Президент Bluewater Photo, отмечает: «В этом году конкурс Ocean Art был поистине потрясающим. Участники продемонстрировали несравненные талант и видение, установив новые стандарты в подводной фотографии. Эти фотографии заряжают вдохновением, напоминают нам об ответственности за сохранение красоты океана.»

Категории конкурса и победители

Помимо гран-при, были вручены награды в 13 категориях. Победители представлены ниже.

Широкоугольная съемка

Название работы: ‘Свет’ Фотограф: Хванхи Ким Место: Карваш, Ранчо Вьехо, Мексика

Макро

Название работы: ‘Молодая летучая рыба’ Фотограф: Адам Мартин Место: Туламбен Бали, Индонезия

Поведение морских обитателей

Название работы: ‘Рожденные из уст’ Фотограф: Ёити Сато Место: Минамисацума, Кагошима, Япония

Портрет

Название работы: ‘Необычная отправка’ Фотограф: Стефано Чербай Место: Австралия

Холодная вода

Название работы: ‘Любознательный баклан’ Фотограф: Джеймс Эмери Место: Поля Метридиум, Монтерей, Калифорния

Голожаберники

Название работы: ‘Капюшонные голожаберники’ Фотограф: Борот Фурлан

Черная вода

Название работы: ‘Охота’ Фотограф: Кюншин Ким Место: Анилао, Филиппины

Подводная охрана окружающей среды

Название работы: ‘Утопающие в пластике’ Фотограф: Кимбер Гринвуд Место: Хай Спрингс, Флорида

Подводное цифровое искусство

Название работы: ‘Желание’ Фотограф: Ункоо Ким Место: Согвипо, остров Чеджу, Южная Корея

Подводная мода

Название работы: ‘Да здравствует королева!’ Фотограф: Луси Дрликова Место: Аквапарк Прага, Чехия

Компактная широкоугольная съемка

Название работы: ‘Охота ночью’ Фотограф: Марко Лаусдей Место: Мальдивы

Компактное макро

Название работы: ‘Длинноносый охотник’ Фотограф: Наоми Спрингетт Место: Большой Барьерный риф, Австралия

Компактное поведение

Название работы: ‘Взаимовыгодность’ Фотограф: Наоми Спрингетт Место: Большой Барьерный риф, Австралия

Все фотографы, участвующие в конкурсе, продемонстрировали потрясающий уровень мастерства и привлекли внимание к необходимости защиты океанической красоты. Победители и участники получили заслуженные награды и признание.

Источник: PetaPixel