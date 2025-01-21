14 удивительных победителей конкурса подводной фотографии Ocean Art 2024 года

Победители 13-го ежегодного конкурса подводной фотографии Ocean Art
Главный победитель
Эдуардо Лабат стал обладателем высшей награды в конкурсе Ocean Art за потрясающий черно-белый снимок белоперых рифовых акул, кружащих у берегов Мексики. Он также занял первое место в категории «Черно-белая фотография».
Лабат описывает свое уникальное погружение: «Это было наше последнее погружение дня, солнце уже заходило. В Рока-Партида большинство белоперых акул собираются в небольшие группы на уступах вокруг скал. В тот день большая группа акул начала формироваться на некотором расстоянии от скалы, на глубине примерно 25 футов. Они не охотились и не проявляли агрессии. Я медленно поднялся, чтобы зависнуть над ними и снял этот момент.»
Его удивительный снимок был сделан с помощью камеры Sony a6600 и объектива Tokina 10-17mm f/3.5-4.5 fisheye в подводном боксе Nauticam и при использовании осветителей Sea and Sea YS-DE Duo.
Мнение организаторов
Нирупам Нигам, организатор конкурса и Президент Bluewater Photo, отмечает: «В этом году конкурс Ocean Art был поистине потрясающим. Участники продемонстрировали несравненные талант и видение, установив новые стандарты в подводной фотографии. Эти фотографии заряжают вдохновением, напоминают нам об ответственности за сохранение красоты океана.»
Категории конкурса и победители
Помимо гран-при, были вручены награды в 13 категориях. Победители представлены ниже.
Широкоугольная съемка
Название работы: ‘Свет’ Фотограф: Хванхи Ким Место: Карваш, Ранчо Вьехо, Мексика
Макро
Название работы: ‘Молодая летучая рыба’ Фотограф: Адам Мартин Место: Туламбен Бали, Индонезия
Поведение морских обитателей
Название работы: ‘Рожденные из уст’ Фотограф: Ёити Сато Место: Минамисацума, Кагошима, Япония
Портрет
Название работы: ‘Необычная отправка’ Фотограф: Стефано Чербай Место: Австралия
Холодная вода
Название работы: ‘Любознательный баклан’ Фотограф: Джеймс Эмери Место: Поля Метридиум, Монтерей, Калифорния
Голожаберники
Название работы: ‘Капюшонные голожаберники’ Фотограф: Борот Фурлан
Черная вода
Название работы: ‘Охота’ Фотограф: Кюншин Ким Место: Анилао, Филиппины
Подводная охрана окружающей среды
Название работы: ‘Утопающие в пластике’ Фотограф: Кимбер Гринвуд Место: Хай Спрингс, Флорида
Подводное цифровое искусство
Название работы: ‘Желание’ Фотограф: Ункоо Ким Место: Согвипо, остров Чеджу, Южная Корея
Подводная мода
Название работы: ‘Да здравствует королева!’ Фотограф: Луси Дрликова Место: Аквапарк Прага, Чехия
Компактная широкоугольная съемка
Название работы: ‘Охота ночью’ Фотограф: Марко Лаусдей Место: Мальдивы
Компактное макро
Название работы: ‘Длинноносый охотник’ Фотограф: Наоми Спрингетт Место: Большой Барьерный риф, Австралия
Компактное поведение
Название работы: ‘Взаимовыгодность’ Фотограф: Наоми Спрингетт Место: Большой Барьерный риф, Австралия
Все фотографы, участвующие в конкурсе, продемонстрировали потрясающий уровень мастерства и привлекли внимание к необходимости защиты океанической красоты. Победители и участники получили заслуженные награды и признание.
Источник: PetaPixel