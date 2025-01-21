14 удивительных победителей конкурса подводной фотографии Ocean Art 2024 года

21.01.2025
14 удивительных победителей конкурса подводной фотографии Ocean Art 2024 года 14 удивительных победителей конкурса подводной фотографии Ocean Art 2024 года

Победители 13-го ежегодного конкурса подводной фотографии Ocean Art

Главный победитель

Эдуардо Лабат стал обладателем высшей награды в конкурсе Ocean Art за потрясающий черно-белый снимок белоперых рифовых акул, кружащих у берегов Мексики. Он также занял первое место в категории «Черно-белая фотография».

Лабат описывает свое уникальное погружение: «Это было наше последнее погружение дня, солнце уже заходило. В Рока-Партида большинство белоперых акул собираются в небольшие группы на уступах вокруг скал. В тот день большая группа акул начала формироваться на некотором расстоянии от скалы, на глубине примерно 25 футов. Они не охотились и не проявляли агрессии. Я медленно поднялся, чтобы зависнуть над ними и снял этот момент.»

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Его удивительный снимок был сделан с помощью камеры Sony a6600 и объектива Tokina 10-17mm f/3.5-4.5 fisheye в подводном боксе Nauticam и при использовании осветителей Sea and Sea YS-DE Duo.

Мнение организаторов

Нирупам Нигам, организатор конкурса и Президент Bluewater Photo, отмечает: «В этом году конкурс Ocean Art был поистине потрясающим. Участники продемонстрировали несравненные талант и видение, установив новые стандарты в подводной фотографии. Эти фотографии заряжают вдохновением, напоминают нам об ответственности за сохранение красоты океана.»

Категории конкурса и победители

Помимо гран-при, были вручены награды в 13 категориях. Победители представлены ниже.

Широкоугольная съемка

Название работы: ‘Свет’ Фотограф: Хванхи Ким Место: Карваш, Ранчо Вьехо, Мексика

Макро

Название работы: ‘Молодая летучая рыба’ Фотограф: Адам Мартин Место: Туламбен Бали, Индонезия

Поведение морских обитателей

Название работы: ‘Рожденные из уст’ Фотограф: Ёити Сато Место: Минамисацума, Кагошима, Япония

Портрет

Название работы: ‘Необычная отправка’ Фотограф: Стефано Чербай Место: Австралия

Холодная вода

Название работы: ‘Любознательный баклан’ Фотограф: Джеймс Эмери Место: Поля Метридиум, Монтерей, Калифорния

Голожаберники

Название работы: ‘Капюшонные голожаберники’ Фотограф: Борот Фурлан

Черная вода

Название работы: ‘Охота’ Фотограф: Кюншин Ким Место: Анилао, Филиппины

Подводная охрана окружающей среды

Название работы: ‘Утопающие в пластике’ Фотограф: Кимбер Гринвуд Место: Хай Спрингс, Флорида

Подводное цифровое искусство

Название работы: ‘Желание’ Фотограф: Ункоо Ким Место: Согвипо, остров Чеджу, Южная Корея

Подводная мода

Название работы: ‘Да здравствует королева!’ Фотограф: Луси Дрликова Место: Аквапарк Прага, Чехия

Компактная широкоугольная съемка

Название работы: ‘Охота ночью’ Фотограф: Марко Лаусдей Место: Мальдивы

Компактное макро

Название работы: ‘Длинноносый охотник’ Фотограф: Наоми Спрингетт Место: Большой Барьерный риф, Австралия

Компактное поведение

Название работы: ‘Взаимовыгодность’ Фотограф: Наоми Спрингетт Место: Большой Барьерный риф, Австралия

Все фотографы, участвующие в конкурсе, продемонстрировали потрясающий уровень мастерства и привлекли внимание к необходимости защиты океанической красоты. Победители и участники получили заслуженные награды и признание.

Источник: PetaPixel

ПульсХаб
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